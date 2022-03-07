阿里山公路施工 即日起至4/20實施交通管制

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阿里山公路（台18線）34K至36K因工程作業，即日起至4月20日白天實施交管，星期例假日不管制，另外，台18線82至87k也在進行路面刨舖工程，預計3月20日完工，公路總局提醒民眾注意。中央社記者蔡智明攝 111年3月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）公路總局第五區工程處表示，台18線34K至36K因工程作業，即日起至4月20日白天實施交管，星期例假日不管制，請上阿里山賞花民眾注意。

阿里山花季10日開跑，阿里山公路（台18線）沿途景點的櫻花接力綻放，平日即吸引不少人上山賞花。自今天起台18線34K至36K進行邊坡刷坡作業，實施交通管制，公路總局請民眾注意。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇告訴中央社記者，即日起至4月20日，台18線34K至36K上午7時至下午5時實施交通管制，採施工20分鐘後放行1次，星期例假日不管制。

另外，台18線82至87k，也在進行路面刨舖工程，預計3月20日完工，民眾開車行經此路段請當心。

嘉義林管處指出，花季期間阿里山賞花人車多，除了公路總局提醒的施工路段，在觸口、隙頂、石棹等路段是熱門景點，公路沿途也常有人路邊車停賞櫻，開阿里山公路要時時注意。（編輯：屈享平）1110307