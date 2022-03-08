花蓮防治紅火蟻 鎖定鳳林、光復約2600公頃範圍

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花蓮縣鳳林鎮、光復鄉遭入侵紅火蟻危害，民國111年防治範圍面積約2627公頃。花蓮縣政府邀請國家紅火蟻防治中心於日前在鳳榮地區農會辦理施藥人員培訓。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月8日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮縣鳳林鎮、光復鄉遭入侵紅火蟻危害，今年防治範圍面積約2627公頃。縣府特別邀請國家紅火蟻防治中心於日前在鳳榮地區農會辦理培訓施藥人員，避免入侵紅火蟻擴散。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，自2020年12月花蓮縣接獲第1起發生於鳳林鎮長橋里入侵紅火蟻確診案例後，經國家紅火蟻防治中心調查蟻丘分布範圍，目前以鳳林鎮環保科技園區為中心向外調查，北至鳳林鎮中心埔，南至光復鄉大農大富皆發現蟻丘。

2021年10月花蓮縣因颱風「圓規」多日降雨影響，可能因而造成蟻群的外散，依據國家紅火蟻防治中心資料顯示，以花蓮縣入侵紅火蟻發生點及其周邊緩衝區域規劃，今年防治範圍面積合計約2627公頃。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯表示，農曆年前農委會動植物防疫檢疫局偕同國家紅火蟻防治中心研商今年花蓮縣入侵紅火蟻的防治工作。縣政府委託鳳榮地區農會及光豐地區農會招募人力，並透過人員訓練後，將針對鳳林鎮及光復鄉境內進行入侵紅火蟻防治工作。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，國家紅火蟻防治中心於3月3、3月4日在花蓮培訓施藥人員，講授入侵紅火蟻生態危害、傷後護理、偵查與鑑定、防治方式及藥劑介紹、衛星系統操作等課程，並帶領培訓施藥人員透過現場操作進而熟悉施藥流程，力求提高防治區塊內施藥軌跡的覆蓋率，以更有效控制與防治入侵紅火蟻。

「入侵紅火蟻」頭及胸部為紅褐色，腹部為深褐色，全身油亮帶光澤，個體體型大小介於0.2至0.6毫米，成熟蟻巢有明顯蟻丘，其寬度及高度可大於10公分。

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花蓮縣政府表示，農友若發現疑似入侵紅火蟻切記不要擾動蟻丘，而造成入侵紅火蟻搬遷、擴散，增加防治困難；如有疑似蟻類，可先拍照並通報當地公所或農會，領取防治餌劑先自行施藥或向農會申請施藥人員到場施藥。

至於有機田區防治，農友務必先向所屬有機認證單位確認使用的藥劑是否符合認證規範，若有必要時，國家紅火蟻防治中心也可協助進行物理性方式防治。（編輯：戴光育）1110308