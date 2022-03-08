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竹市舉辦大坪頂納骨塔藝術展 清明連假登場

2022/3/8 16:30（3/8 17:01 更新）
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新竹市政府8日表示，清明連假將在新建的第4座納骨塔「永恆之丘」舉辦納骨塔藝術展，結合建築、景觀、藝術策展，打破民眾傳統印象。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月8日
新竹市政府8日表示，清明連假將在新建的第4座納骨塔「永恆之丘」舉辦納骨塔藝術展，結合建築、景觀、藝術策展，打破民眾傳統印象。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月8日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市政府新建大坪頂第4座納骨塔，命名「永恆之丘」，新竹市長林智堅今天宣布，將於清明連假舉辦納骨塔藝術展，結合建築、景觀、藝術策展，打破民眾傳統印象。

新竹市政府今天發布新聞稿，林智堅表示，「永恆之丘」是全台少見將建築之美導入納骨塔，打破民眾對納骨塔傳統印象。

林智堅表示，新竹市納骨塔位使用已達9成，考量納骨塔被民眾視為嫌惡設施，此次邀請多名建築師投入，以設計力導入翻轉公共設施，興建全新第4座納骨塔，用美感建築擺脫民眾傳統印象，同時紓解塔位不足壓力。

他說，「永恆之丘」以清水模外觀設計，室內採無梁柱工法，採光通風佳，建築獲2019國家卓越建設獎金質獎肯定，預計年中正式啟用，但清明連假就會開放民眾參觀欣賞。

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林智堅指出，市府將邀請藝術家進駐「永恆之丘」，以生死為主題策展，結合建築之美，呼應周邊景觀，透過藝術導入，打破納骨塔冰冷嚴肅形象，盼市民自然地走入納骨塔空間，感受獨樹一格的藝術與建築之美。

新竹市政府民政處長張力可指出，將於清明連假前開放「永恆之丘」2樓鏡面水池空間進行藝術展覽。此外，納骨塔未來不導入任何宗教信仰，僅設立祭祀空間，供民眾辦理各式宗教儀式。（編輯：張銘坤）1110308

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