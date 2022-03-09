台電蓋變電所屢被抗議而卡關 柯文哲：應開說明會

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（中央社記者陳怡璇、曾智怡台北9日電）對台北市東區門戶計畫供電問題，市長柯文哲今天表示，台電要蓋變電所，應該要跟居民溝通說明，他也知道地方會抗議，但該做的事要做，不是一拖再拖。

對此，台電表示，長期以來都有與地方積極溝通，盼能獲得支持，至於柯文哲提及董事長沒拜訪，「事實上（前任）董事長已努力安排和市長見面」，但因最近停電事故，產生人事異動，會再進行相關安排，強調高階主管拜訪柯文哲的誠意絕不會改變。

台電補充，松湖變電所為超高壓變電所，主要為解決台北市東區內湖、南港的供電瓶頸；台北東區用電目前依賴汐止超高壓變電所，但供電量已超過安全運轉上限，因此興建松湖超高變電所有其必要。至於玉成變電所屬於區域型變電所，其功能及角色與松湖變電所並不相同。

303全台大停電當天，柯文哲指出，台北市東區門戶計畫中，很多大樓蓋下去都被限制電力使用量，而台電澄清是因松湖變電所卡關所以電送不進去，然而北市府反駁，該處供電為玉成變電所，卻未積極向地方說明溝通，使期程一再延宕、影響供電。

柯文哲今天上午出席「台北市工業及服務業普查處」成立揭牌典禮，會後接受媒體聯訪時被問到此事。

柯文哲反問「不蓋變電所是台北市政府的責任嗎」，台電要蓋變電所、居民一定會抗議，但台電應該開說明會溝通，「難道台電是希望我出動警察軍隊，把抗議的全部抓起來關起來，讓你去施工？」

柯文哲批台電一再拖延松湖、玉成變電所，董事長說要來拜訪也沒有，「還沒來拜訪我，他就又不見了，不見了幾個董事長」。

柯文哲表示，他提出的能源問題政府都無法回答，例如到2025年再生能源占比是否能達到20%，他批評「該做的不做，能拖就拖」。（編輯：李亨山）1110309