嘉縣大林C級巷弄長照站 養雞當寵物伴老人樂活

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義縣大林鎮義和社區C級巷弄長照站養雞當寵物，設「幸福雞場」伴老人家樂活，今天為6隻母雞命名，透過有趣的互動，療癒在地長者的心。

弘道老人福利基金會與大林鎮義和社區，今天在C級巷弄長照站50年老舊三合院舉行社區規劃成果發表，此處經由社區規劃師駐地輔導後，增加無障礙設施，重新設計外牆及香草植栽花圃、「幸福雞場」，友善飼養母雞。

弘道基金會企劃人員黃桂茂接受中央社記者電訪表示，今天也為長照站飼養的6隻母雞舉辦命名活動，由長照站照護的老人家抱著母雞，讓來賓抽出裝有名字的信封袋來命名，並拿著飼料及蔬菜與雞互動上演餵食秀，過程有趣且療癒。

黃桂茂表示，目前義和社區有11名長者白天會到長照站「上班」，照顧雞隻及菜圃的花草，讓他們退休後還是有事可做，雞隻生的蛋與菜圃生產的蔬菜，則成為他們中餐的菜餚。

大林鎮義和里長簡國坤說，義和里內目前65歲以上老人約有185人，期待透過這個友善場域，讓老人在社區中找到可以付出的角色。（編輯：陳仁華）1110309