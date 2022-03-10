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外媒：俄烏戰爭提供國際助台抗中路線圖 迫北京重擬對台策略
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提供便利服務 新竹市112年底YouBike達115站

2022/3/10 15:21（3/10 15:26 更新）
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新竹市公共自行車將全面升級，市長林智堅（圖）10日透過新聞稿表示，公共自行車已成為市民日常生活的一部分，目前已建置65站，預計將再新增20站，滿足市民通勤的交通需求。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月10日
新竹市公共自行車將全面升級，市長林智堅（圖）10日透過新聞稿表示，公共自行車已成為市民日常生活的一部分，目前已建置65站，預計將再新增20站，滿足市民通勤的交通需求。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月10日
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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）新竹市長林智堅今天表示，目前全市的YouBike站點共65站，持續建置中，到民國112年底，將再新增50個站點，共達115站，提供民眾便利的公共自行車服務。

新竹市公共自行車將全面升級，林智堅今天透過新聞稿表示，公共自行車已成為市民日常生活的一部分，目前已建置65站（含新竹科學園區15站），共計1540輛車，滿足市民通勤的交通需求。

林智堅說，今年全市50座YouBike站點，將全面升級為YouBike 2.0，並採「共站營運」模式，部分車柱、車輛先升級為YouBike 2.0、同時保留部分原有YouBike 1.0車柱。

交通處指出，YouBike 2.0採1車1柱的無電輕樁設計，取代過去車柱必須挖路埋設電力管線並解決過去模組化時土地面積需求較大的問題，讓設站更輕便、靈活，人行道上的樹與樹間的小空間皆可設置。

交通處表示，YouBike站點預計今年將新增20站、明年再新增30站，以商圈、學校、住宅區及觀光景點等人潮聚集地點，綜合考量後設置。（編輯：方沛清）1110310

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