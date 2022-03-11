屏東萬安國小整建 綠色建築融排灣族文化亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東萬安國小老舊校舍經耐震評估後需拆除重建，縣府向教育部爭取「老舊校舍整建工程」經費整建，11日舉行落成啟用典禮。縣長潘孟安（2排左6）表示，在設計上，除考量地形因素外，也將綠建築遮陽設計融入在地排灣族文化特色，以減低西曬造成的影響。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣政府向教育部爭取「老舊校舍整建工程」，斥資6258萬元整建泰武鄉萬安國小，徹底解決過去老揹少的校舍，今天舉行落成典禮，新穎校舍以綠色建築為主並融入排灣族文化。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，萬安國小原本使用30多年的老舊校舍經耐震評估後需拆除重建，縣府向教育部爭取「老舊校舍整建工程」經費新台幣6258萬元，新建3層樓11間教室，歷時2年工程，終於在今年3月完工，今天舉行落成啟用典禮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣長潘孟安表示，過去校舍老揹少的建築無法符合現代法規，因萬安國小校舍位處於斜坡上，安全堪慮，在拆除重建工程上面臨很多挑戰，如建照的取得、校園基地、水保監測、學生的安置等。因此在設計上，除考量地形因素外，並將綠建築遮陽設計融入在地排灣族文化特色，以減低西曬造成的影響。

新聞稿提及，新校舍以融合泰武鄉的山地雲霧特色、紫斑蝶生態、排灣族文化及萬安部落的地景風情濃縮在陶燒壁中，並傳承、創新部落文化、生態探索、永續發展及多元學習視野，期望學生在美麗校園及基礎建設完備的環境中，創造美麗的童年。（編輯：謝雅竹）1110311