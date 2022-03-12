藝人朱芯儀自曝罹癌 醫師建議30歲以上應定期健檢

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）藝人朱芯儀自爆罹患乳癌再度喚起民眾對身體健檢的重視，花蓮門諾醫院指出，許多癌症初期沒有明顯症狀，較容易被忽略，建議30歲以上民眾應定期安排健康檢查，避免耽誤治療黃金期。

門諾醫院癌症中心主任林斈府透過新聞稿指出，乳癌是台灣女性好發癌症排名第一名，且好發年齡有年輕化趨勢，臨床上有遇過幾名23至30歲不等的患者，不過早期發現都可更快治癒，尤其乳癌治療在藥物、跨科合作較成熟，整體治療成效都是最好的。

門諾醫院健檢中心主任黃繩龍指出，女性常見癌症包括乳癌、子宮頸癌、卵巢癌等；曾遇到女性患者因害羞不敢做子宮頸抹片檢查，結果因非經期出血就醫，就確診為子宮頸癌。

黃繩龍強調，等到身體出現特殊狀況才發現，癌細胞多半已經擴散，增加治療難度。

黃繩龍指出，民眾可善用政府補助免費健檢項目，40至65歲以上成年人，每3年可接受1次免費身體健康檢查，65歲以上長者，則是每年1次。

黃繩龍表示，國民健康署也補助大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌4大癌症檢查，50歲至74歲以上民眾每2年可以進行1次糞便潛血檢查；45歲到69歲的女性，或40歲到44歲且二等親內曾經罹患乳癌的女性，每2年可以做1次免費的乳房X光攝影檢查；30歲以上的婦女，每年1次免費子宮頸抹片檢查。

另外，30歲以上且有嚼檳榔或吸菸者，或18歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣的原住民，每2年1次可進行免費口腔黏膜檢查。

黃繩龍表示，其他如肺癌、肝癌、胃癌等未列入補助的檢查項目，民眾可視需求安排自費檢查，建議若有遺傳因子或生活作息長期不規律等，建議可每3年選擇一項檢查，為自身健康把關。（編輯：黃世雅）1110312