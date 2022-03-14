響應北市鼓勵結婚成家 民眾黨8選將情人節傳愛

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為響應台北市政府鼓勵結婚成家活動，台灣民眾黨台北市議員擬參選人陳宥丞（右起）、楊寶楨、黃瀞瑩、陳思宇、林珍羽、吳怡萱、張志豪及張幸松14日發起「千萬要幸福 全城傳愛」活動，將於各自選區熱點發送「幸福棉花糖」，共度白色情人節。中央社記者黃麗芸攝 111年3月14日

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）為響應台北市政府鼓勵結婚成家活動，台灣民眾黨台北市議員8名擬參選人今天發起「千萬要幸福 全城傳愛」活動，將於各自選區熱點發送「幸福棉花糖」，共度白色情人節。

民眾黨台北市黨部今天在台北市議會舉辦「千萬要幸福 全城傳愛」記者會，黨內台北市議員擬參選人黃瀞瑩、陳思宇、陳宥丞、楊寶楨、林珍羽、吳怡萱、張志豪及張幸松都出席響應。

台北市政府為積極鼓勵市民結婚成家，今年推出「2022臺北千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎活動，總獎金高達新台幣1000萬元。

民眾黨台北市黨部也特別選在今天白色情人節響應，8名市議員擬參選人今晚6時起將在北市串連8個熱鬧人潮據點，包括士林區、中山區、信義區、文山區、大安區及內湖區等捷運站出口，一同傳遞「幸福棉花糖」送愛。

「學姊」黃瀞瑩接受媒體採訪時表示，捷運芝山站有許多天母在地店家，不但燈光美且氣氛佳，很適合情侶搭捷運來約會；對於想告白者，她也會幫忙給勇氣、推一把，祝有情人終成眷屬。

陳思宇說，幸福一定要做、不能只是說，要讓年輕人實際感受到幸福政策。

身為4寶奶爸的張志豪表示，他早已身體力行生育政策，未來將致力讓年輕人敢婚、敢生，活動現場也將傳授自己的「生好、生滿」秘笈。

陳宥丞說，不敢表白的民眾可到他的臉書（Facebook）專頁留言，會利用直播時段幫忙告白。

針對媒體詢問外界質疑此舉是為選舉造勢，楊寶楨表示，此活動是呼應北市府政策，認為外界這類看法是過度解讀及曲解。

在場的民眾黨台北市議員林國成指出，台北市議會大廳為公共開放場所，他身為民眾黨一員，有權利出席及召開此記者會，其他政黨的質疑聲浪是小鼻子小眼睛的失敗主義，呼籲應要有大將之風，否則會被民意唾棄。（編輯：戴光育）1110314