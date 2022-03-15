陳其邁與劉櫂豪攜手推廣釋迦 高市府認購300箱

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）中國大陸禁止台灣釋迦輸入，目前正值台東鳳梨釋迦產期，高雄市政府協助購買300箱，幫助台東農民挺過難關。

立委劉櫂台東服務處今天發布新聞稿表示，他昨日在立法院問政完之後，特地趕到高雄與高雄市長陳其邁共同推廣台東鳳梨釋迦，陳其邁並協助採購300箱，盼望能夠把品質最優，營養價值最高的台東鳳梨釋迦，分享給高雄鄉親。

劉櫂豪表示，非常感謝陳其邁主動來聯繫，協助採買台東鳳梨釋迦，幫助農民。

劉櫂豪今天接受中央社記者電話訪問表示，去年9月中國違反國際貿易慣例，片面宣布停止台灣釋迦輸入，他督促農委會全力協助農民，並擬訂出口5000噸、內銷5000噸以及加工3000噸目標，同時成立「豪釋平台」幫助農民媒合消費者，協助推廣台東釋迦，目前已媒合達7531箱成績，包括基隆市林右昌市長、各國營事業、民間企業等也都積極協助認購幫忙推廣，全力挺農民、挺釋迦。

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劉櫂豪表示，陳其邁因為去年3月鳳梨出口中國一樣受到非貿易因素的障礙，當時許多國人力挺，讓高雄的鳳梨價格不跌反漲，此次台東鳳梨釋迦遇到同樣的難關，高雄市因為前波處理疫情等因素，目前疫情受到控制後，即積極聯繫他，媒合此次採購300箱鳳梨釋迦。

劉櫂豪呼籲大家，趕快來採購台東品質最優，營養價值最高的鳳梨釋迦，產季到4月底就截止了，歡迎透過「豪釋平台」，由劉櫂豪媒合想購買鳳梨釋迦的好朋友向農民直接購買產地直送鳳梨釋迦，免費平台，消費者將款項直付農民，要買要快。（編輯：黃世雅）1110315