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新北COVID-19疫苗第3劑接種率達5成 持續催打

2022/3/16 13:28
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市府今天表示，新北第3劑COVID-19疫苗接種率已達5成，不過，疫苗施打意願有下降趨勢，呼籲市民符合資格者接種，仍宜加強自主防疫，持續維護社區安全。

新北市府上午在市政會議舉行前，召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第285次應變會議」，衛生局長陳潤秋報告，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近1週略回升，西太平洋確診病例數持續創新高，疫情在歐洲有上升趨勢。

陳潤秋說，依據學術界統計分析研究，比起西元2020年COVID-19的確診死亡率高於流行性感冒，至2022年為止，因為接種疫苗、病毒株變異等因素，COVID-19的死亡率已經比流行性感冒的死亡率低。

陳潤秋表示，防疫政策上，南韓等國家逐漸採取寬鬆政策，香港採取全民普篩政策，但中國也有部分區域疫情逐漸嚴峻，台灣的境外移入病例數仍高。

她說，依據接種地統計，新北市的COVID-19疫苗全人口接種率，第1劑為8成4，第2劑為8成，第3劑疫苗接種率已經達到5成；不過，觀察近日民眾的疫苗施打意願下降，呼籲市民符合資格者前往接種。

市長侯友宜聽取報告後表示，香港、中國、英國等地的防疫政策不同，哪一項政策會比較符合世界衛生組織的標準，有待觀察評估；台灣如能確實攔住境外確診病例，則國內相對安全。

他說，還要評估目前國人接種疫苗的保護力，是否因為接種時間而下降。現在市民的自主防疫仍須加強，以持續維護社區安全。（編輯：方沛清）1110316

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