彰化捷運鹿港線 議會審查質疑多退回全案

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰縣府提出捷運鹿港線可行性報告，送議會進行審查，不過參與審查議員憂心捷運鹿港線變成「蚊子捷運」，決定退回全案；縣府工務處則說，會再彙整民意，繼續修正評估。

彰化縣議會第19屆第19、20次臨時會，今天安排議程為分組審查，第3小組審查彰縣府工務處提出的「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究報告」；工務處長林漢斌說明，彰化捷運鹿港線銜接彰化市及鹿港鎮，全長約21公里，沿路設置23處平面及高架車站，總經費約需新台幣262億元。

民主進步黨籍彰化縣議員尤瑞春指出，縣府所做可行性研究報告太草率，很多民眾不清楚路線怎麼走，為蓋而蓋，欠缺實際需求性；另名民進黨籍議員黃盛祿則說，如果錯估或高估捷運運量，等於花200多億蓋出蚊子捷運。

時力彰化縣議員吳韋達也表示，應先思考捷運是否必要且急迫，彰化縣財源不足，彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化市等工程自籌款已高達上百億，捷運鹿港線的地方自籌款也高達106億元，對縣府來說，財務管理是很大的隱憂。

由於小組參與審查議員過半數提反對意見，擔任主席的國民黨籍彰化縣議員凃淑媚裁示，全案退回縣府重新評估；凃淑媚說，彰化捷運鹿港線引發民意反彈，捷運載運需求性不強，沒有闢建捷運的急迫性。

彰縣府工務處長林漢斌接受媒體聯訪說，縣府尊重議會決議，鹿港線剛起步，縣府不會因此放棄，會再彙整民意，參考其他縣市作法，繼續修正評估。（編輯：謝雅竹）1110316