高雄年度科技慶典DigiWave展 奪美謬思創意鉑金獎

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由高雄市經發局主辦的科技慶典2021 DigiWave展，以「電玩」為主軸規劃沉浸式科技藝術互動，拿下2022美國謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）鉑金獎（Platinum Winner）肯定。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）國際指標設計大獎「2022美國謬思創意大獎」昨天公布得獎名單，高市府經發局主辦、今年1月剛落幕的年度科技慶典「2021 DigiWave」榮獲鉑金獎，是台灣首次有團隊獲此殊榮的展覽。

DigiWave自2019年起由高市府經發局、經濟部工業局及台灣產學策進會共同合作舉辦，以人類科技進程為題，透過藝術展覽和數位體驗作為解答的形式，是高雄最重要的年度科技慶典。

經發局發布新聞稿表示，「2022美國謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）」昨天公布得獎名單，經發局主辦的「2021 DigiWave」榮獲鉑金獎（Platinum Winner）。

「2021 DigiWave」結合5G高頻寬、低延遲特性，以「電玩」為主軸規劃沉浸式科技藝術互動展，吸引超過43萬人觀展。

市長陳其邁表示，將持續藉由推動5G AIoT的技術產業化與生活化，進一步結合地方創生，用科技帶遊客走入街區，並帶領市民一起迎接元宇宙時代。

副市長史哲表示，2022台灣設計展將在高雄舉辦，DigiWave也將參與展出，將讓全台灣甚至全世界看見高雄在數位設計、智慧城市推動上的能量。

經發局長廖泰翔說，謬思創意大獎是世界級設計大獎，DigiWave獲最高等級的鉑金獎，是對高雄產業科技能量與城市美學運動的重要肯定。（編輯：謝雅竹）1110317