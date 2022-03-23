台北市議會開議 大巨蛋、環狀線標案受關注

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市議會今天開議，國民黨團預定杯葛市長柯文哲24日施政報告，民進黨團要求北市府盡速完成大巨蛋等案。

台北市議會今天召開第13屆第7次定期大會，由議員抽籤決定委員會名單等程序，依議會議程，台北市長柯文哲24日、25日將赴議會施政報告及備詢，此會期至5月底。

剛接任北市議會民進黨團總召江志銘接受媒體訪問時說，北市府至今未完成大巨蛋案、雙子星案相關細節，民進黨團將持續監督這2件重大建設案，要求柯文哲在市長任期要完成，「該核准就核准、能完工就完工」。

江志銘表示，民進黨團也關注環狀線工程標案，北市府以景氣不好等理由影響工程招標案，導致相關標案卡關，若工程仍未發包，可能讓其他工程延宕，會要求北市府盡快發包環狀線相關標案。

接任北市議會國民黨團書記長秦慧珠接受媒體訪問指出，將關注社會住宅、大巨蛋案、公有市場改建、環狀線標案未發包議題，特別是環狀線屬台北市重大交通建設，會要求北市府盡快完成相關程序及標案。

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秦慧珠說，今年底有市長、議員選舉，國民黨團將持續監督北市府有無行政中立及是否濫用市政資源助政黨選舉，並針對明天下午市政總質詢將採杯葛表達訴求。

北市議會新黨黨團召集人潘懷宗指出，此會期關注議題包含市場改建、台北市人口政策，將要求柯文哲專案報告，確保每件市場改建案能如期完成，至於台北市整體人口政策，會要求北市府針對生育補助、育兒津貼等提配套措施及整體規劃。（編輯：張銘坤）1110323