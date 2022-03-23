王惠美擲筊請示神明 國際海牛文化節5月7日將登場

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰縣府在芳苑普天宮舉辦「2022國際海牛文化節」擲筊祈福儀式，彰化縣長王惠美擲筊請示玉皇大帝以及媽祖，擇定5月7日舉辦國際海牛節，邀民眾來芳苑拜媽祖，體驗海牛文化。

彰縣府今天發布新聞指出，縣府在彰化芳苑鄉普天宮舉辦「2022國際海牛文化節」擲筊祈福儀式，由王惠美請示媽祖擇定活動舉辦日期，並祈求國泰民安、疫情平穩及活動順利圓滿，經擲筊應允4個聖筊，擇定5月7日舉辦國際海牛節。

王惠美說，彰化芳苑鄉的海牛採蚵，已被訂為無形文化資產，目前僅剩8隻海牛，縣府希望藉舉辦國際海牛文化節活動，讓更多人了解海牛文化。

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王惠美指出，今年的國際海牛文化節規劃千人寫生活動，還可以來參拜普天宮的玉皇大帝及媽祖，加上海牛在潮間帶採蚵，活動豐富多元，歡迎鄉親5月7日來參加國際海牛節活動。

彰縣府農業處表示，芳苑沿海地區的「潮間帶牛車採蚵」為日治時期至今仍使用的漁法，由漁戶運用特殊訓練牛隻作為海牛，前往潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，2016年也成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產。（編輯：黃世雅）1110323