台中大雅永興宮3年1次大遶境 老四媽出巡

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市大雅區有175年歷史的永興宮，今天舉行3年1科天上聖母遶境祈福，恭請老四媽出巡，防疫考量，遶境分3組鑾轎行進，台中市長盧秀燕出席點燃起馬炮。

大雅永興宮創建於1847年，迄今有175年歷史，主祀天上聖母老四媽，今天舉行三年一科天上聖母大雅區遶境祈福活動，恭請老四媽出巡。老四媽鑾駕行經大雅區15里為地方消災祈福，沿途受到信眾熱烈歡迎，氣氛熱絡。

台中市民政局透過新聞稿表示，大雅永興宮因應疫情防疫考量，此次遶境分3組鑾轎行進，第1組遶境隊伍將行經文雅里、四德里、二和里、上雅里及大雅里；第2組遶境隊伍則行經三和里、大楓里、西寶里、上楓里及雅楓里；第3組遶境隊伍並行經員林里、六寶里、忠義里、秀山里及橫山里。

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盧秀燕指出，永興宮遶境是地方一大盛事，媽祖慈悲、救苦救難，老四媽遶境可以帶給地方平安順利。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間籌措此次遶境活動，非常辛苦，她也特別祈求媽祖保佑市民平安。

民政局長吳世瑋表示，媽祖信仰是台閩地區分布最廣、最深植民心的宗教信仰，永興宮天上聖母俗稱「老四媽」，原為大肚區頂街萬興宮媽祖，相傳萬興宮四媽行醫濟世時途經大雅（舊稱「壩仔」），便決定在此落地生根行醫救世，非常靈感，在地鄉親奔走募款，終於創建草堂讓四媽永駐於此，成為當地守護神。（編輯：郭諭儒）1110326