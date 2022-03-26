更多編輯台推薦新聞：
Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
生活

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低
科技

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中大雅永興宮3年1次大遶境 老四媽出巡

2022/3/26 10:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市大雅區有175年歷史的永興宮，今天舉行3年1科天上聖母遶境祈福，恭請老四媽出巡，防疫考量，遶境分3組鑾轎行進，台中市長盧秀燕出席點燃起馬炮。

大雅永興宮創建於1847年，迄今有175年歷史，主祀天上聖母老四媽，今天舉行三年一科天上聖母大雅區遶境祈福活動，恭請老四媽出巡。老四媽鑾駕行經大雅區15里為地方消災祈福，沿途受到信眾熱烈歡迎，氣氛熱絡。

台中市民政局透過新聞稿表示，大雅永興宮因應疫情防疫考量，此次遶境分3組鑾轎行進，第1組遶境隊伍將行經文雅里、四德里、二和里、上雅里及大雅里；第2組遶境隊伍則行經三和里、大楓里、西寶里、上楓里及雅楓里；第3組遶境隊伍並行經員林里、六寶里、忠義里、秀山里及橫山里。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕指出，永興宮遶境是地方一大盛事，媽祖慈悲、救苦救難，老四媽遶境可以帶給地方平安順利。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間籌措此次遶境活動，非常辛苦，她也特別祈求媽祖保佑市民平安。

民政局長吳世瑋表示，媽祖信仰是台閩地區分布最廣、最深植民心的宗教信仰，永興宮天上聖母俗稱「老四媽」，原為大肚區頂街萬興宮媽祖，相傳萬興宮四媽行醫濟世時途經大雅（舊稱「壩仔」），便決定在此落地生根行醫救世，非常靈感，在地鄉親奔走募款，終於創建草堂讓四媽永駐於此，成為當地守護神。（編輯：郭諭儒）1110326

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族