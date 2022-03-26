更多編輯台推薦新聞：
土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康
文化

土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
生活

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土21例半數在新北 三重女業務病毒量高感染源待釐清
首頁 / 地方

建材飆漲流標19次 雲林崙背鄉衛生所工程動土

2022/3/26 15:30（3/26 15:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
延宕4年、流標19次的雲林縣崙背鄉衛生所新建工程26日終於正式舉行動土典禮，縣長張麗善（右3）、鄉長李泓儀（左3）等人皆出席見證。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年3月26日
延宕4年、流標19次的雲林縣崙背鄉衛生所新建工程26日終於正式舉行動土典禮，縣長張麗善（右3）、鄉長李泓儀（左3）等人皆出席見證。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳雲林縣26日電）雲林縣崙背鄉衛生所新建工程，受建材飆漲影響，延宕4年、歷經19次流標，經縣府追加經費，共斥資約新台幣6000萬元，終於順利發包，今天舉行動土典禮，預計明年完工。

雲林縣崙背鄉衛生所新建工程今天舉行動土典禮，雲林縣長張麗善、崙背鄉長李泓儀、雲林縣政府衛生局長曾春美等人出席。

張麗善致詞表示，縣府重視地方醫療保健與照護服務，向衛生福利部申請前瞻計畫經費4103萬元，並自籌1910萬元，以總經費6013萬元，新建雲林縣崙背鄉衛生所。

張麗善指出，這項工程案自107年核定經費時，縣府原僅須負擔456萬元，因營建原物料價格持續飆漲，縣府追加工程經費1454萬元，讓崙背鄉衛生所新建工程順利發包。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾春美指出，崙背衛生所新建工程案因建材飆漲，沒有廠商投標，多次流標後，終於在第20次招標順利發包。未來崙背鄉衛生所為2層樓建物，考量高齡友善、長照服務需求，1樓為醫療門診區域及社區整體照顧服務體系空間，2樓為行政辦公室及多功能會議室。

曾春美表示，因應長照2.0政策，新建崙背鄉衛生所將設置日間照顧中心，透過醫療保健結合長照服務，讓長輩得到醫療良好照顧，並達健康促進與延緩失能，落實「在地安養、在地老化」的不老社區願景。（編輯：謝雅竹）1110326

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族