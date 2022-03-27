大林蒲遷村再辦說明會 新推3放寬4擴大5安家方案

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）為推動大林蒲遷村，高市府與經濟部今天召開第2次說明會，提出多項安置計畫調整措施，包括放寬3資格、擴大4項救濟及5項安家措施。遷村費用也從新台幣589億元增至689億元。

陳其邁、經濟部次長林全能等人上午到大林蒲地區舉辦遷村安置計畫（草案）修訂說明會，向居民說明修訂內容及當面溝通凝聚共識，盼加速大林蒲遷村腳步。

陳其邁指出，遷村安置計畫調整及新增措施，首先，是「放寬3資格條件」，包括放寬私有非住商土地可以1坪換1坪、遷村基準日（民國108年10月8日）後取得的私有住商土地也可適用1坪換1坪，以及私有住商區土地可單獨分配等條件。

其次，為「擴大4項救濟」，包括低收、中低收入戶發給3倍的人口遷移費，鳳鼻頭漁港漁民交通補貼從每人1.75萬元提高到每人9萬元，農產物收入損失特別津貼由每公頃最高18萬元提高到每公頃最高45萬元，及新增市場攤台每立方公尺3300元補貼救濟。

另外，「5項安家措施」包含遷村後輔導協助居民在市區就業，興建大林蒲文化館，新設國中、國小，規劃1處公有零售市場，低收入、中低收入、中低收入老人生活津貼及身障補助等4類弱勢3年內免將補償救濟費用計入福利資格。

陳其邁表示，去年首次說明會後，經與經濟部多次開會協調及爭取，讓原本遷村費用從589億元增至689億元。現在提出修訂草案與居民討論，如有意見可再修改協調，若有需要召開第3次說明會，他也會再親自出席。

大林蒲遷村去年3月13日召開首場說明會後，市府彙整居民意見與經濟部協商溝通，再提出修訂及調整措施，並於今天辦理說明會再次徵詢居民意見。

大林蒲遷村案是針對高雄小港區沿海6里地處重化工廠周邊，附近社區遭煙囪及廠房包圍導致居民飽受空氣污染及居住環境惡化之苦；設籍戶數逾1萬2000戶、人口逾2萬人。

經濟部已將大林蒲遷村案納入「全國循環產業專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」範圍，行政院於108年10月8日核定計畫，總開發經費為新台幣1045億元。（編輯：戴光育）1110327