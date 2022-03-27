推動大林蒲遷村 陳其邁強調盡力取得共識後再辦理

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高市府與經濟部今天召開大林蒲遷村草案說明會，有居民盼加速遷村，但也有民眾仍不滿遷村條件，要求遷廠不遷村。市長陳其邁表示，草案會再修正，直到大家有共識再辦理遷村。

推動大林蒲遷村，高市府與經濟部今天上午在大林蒲地區舉辦遷村安置計畫（草案）修訂說明會，向居民說明修訂內容。現場居民發言踴躍，共40多人登記，陳其邁也逐一親自回應。

鳳興里里長洪富賢說，希望市長能承諾，如有人協議價購不成，也不可以用徵收方式處理，畢竟大林蒲是遷村、不是徵收，是遷村、不是賣村。另有居民反映，住家是三角窗、雙面臨路，希望遷村到安置地後，也能有相同的條件蓋回房子。

此外，有居民仍對修正後的遷村計畫不滿，表示不遷村，但要當地工廠遷走。不過也有不少居民呼籲政府加快遷村腳步，「要讓大家都高興不可能，合理就好」，希望政府讓想遷村的人先登記，針對不同意的人再另外協調，以免浪費時間。

陳其邁表示，一定會讓民眾無負擔把原本房子蓋回去，未來到安置地蓋屋，基本上每屋都可以臨路，道路都有8米或10米寬，分配方式也會依照民主程序處理。

另有租屋者擔心，離開房租較便宜的大林蒲地區，即使到別處改租社宅，也可能付不起租金。對此，陳其邁也允諾會再研議看如何處理。

陳其邁強調，原本房子長怎樣，未來都能蓋回去不用多出錢，土地讓民眾1坪換1坪，蓋屋材料等費用照新價格算，讓民眾如原本舊屋3樓，新屋也能蓋回3樓。

陳其邁表示，目前遷村計畫書仍是草案，須經大多數民眾認可後，才會報中央核定，作為執行依據。市府會以最大誠意持續溝通、協商，直到大家都有共識為止。（編輯：陳仁華）1110327