更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

北市中心主要道路機車格收費 7/4起實施

2022/4/1 21:54（4/1 22:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市中心路寬12公尺以上道路的機車格將納入收費，預計7月4日實施。圖為北市路邊機車格。（中央社檔案照片）
台北市中心路寬12公尺以上道路的機車格將納入收費，預計7月4日實施。圖為北市路邊機車格。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北1日電）北市機車停車格收費邁入第3階段，停管處表示，市中心路寬12公尺以上道路的機車格將納入收費，約5萬5000格，預計7月4日實施。

台北市今天舉行交通會報，停車管理工程處表示，以點、線、面方式推動機車格收費，除了落實使用者付費原則、減少占用外，也能鼓勵民眾使用公共運輸。

停管處表示，預計7月4日起，市中心主要道路機車格納入收費，基準為路寬12公尺以上的道路，共約5萬5000格，收費前將於現場設置收費牌面，格位會增加黃色外框以利識別。

停管處已陸續完成商圈及捷運站周邊的機車格收費，累計12萬1700格，而在第3階段實施後，第4階段的其他道路機車格，則預計在民國112至115年執行收費，包含非市中心的商業區、捷運站、巷弄。

而配合北市綠能政策，在電動機車占北市機車登記數13.5%前，路邊及路外停車都免費；而路邊停車開單無單化則預計6月上線，試辦3個月。（編輯：方沛清）1110401

延伸閱讀
新店、雙和卸貨車位 4/1起智慧管理增周轉率為省錢將車停收費車格外 彰警：若為人行道將開罰高雄機車停人行道 陳其邁：朝不占用方式規劃議員指機車格收費反增加違停 北市府允檢討
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族