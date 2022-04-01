北市中心主要道路機車格收費 7/4起實施

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）北市機車停車格收費邁入第3階段，停管處表示，市中心路寬12公尺以上道路的機車格將納入收費，約5萬5000格，預計7月4日實施。

台北市今天舉行交通會報，停車管理工程處表示，以點、線、面方式推動機車格收費，除了落實使用者付費原則、減少占用外，也能鼓勵民眾使用公共運輸。

停管處表示，預計7月4日起，市中心主要道路機車格納入收費，基準為路寬12公尺以上的道路，共約5萬5000格，收費前將於現場設置收費牌面，格位會增加黃色外框以利識別。

停管處已陸續完成商圈及捷運站周邊的機車格收費，累計12萬1700格，而在第3階段實施後，第4階段的其他道路機車格，則預計在民國112至115年執行收費，包含非市中心的商業區、捷運站、巷弄。

而配合北市綠能政策，在電動機車占北市機車登記數13.5%前，路邊及路外停車都免費；而路邊停車開單無單化則預計6月上線，試辦3個月。（編輯：方沛清）1110401