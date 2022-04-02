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包商施工壓垮電塔 東泥：應賠償責任絕不逃避

2022/4/2 17:59
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（中央社記者潘智義台北2日電）東南水泥今天傍晚發布重大訊息指出，承包商1日拆除閒置不用生料儲庫時，未按預定方向倒塌，壓垮台電電塔，致高鐵高壓電線短路，倘依法應負擔賠償責任絕不逃避。

東南水泥1日下午進行廠房拆除工程，卻因包商施工未按預定方向倒塌，撞倒台電電塔，雙鐵疏運受到波及。台電緊急動員超過160名員工積極搶修，今天並發布聲明指出，對於本次事故損失將向肇事廠商求償。

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東南水泥發布重訊說明，4月1日下午3時39分承包商拆除閒置不用生料儲庫時，未按預定方向倒塌，造成意外；對於搭乘高鐵及台鐵返鄉旅客的不便及高雄市政府的困擾，深感十二萬分的歉意，並感謝台電公司投入龐大的人力物力，全力搶修，恢復正常供電通車，在此向台電工程人員深表感謝之意。

東南水泥也指出，將來倘依法應負擔的賠償責任絕不逃避，負責到底。因尚未收到具體求償金額通知及請求，具體財務損失尚待細部評估。（編輯：張良知）1110402

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