東南水泥事故 監察院：2監委蒐整資料發函了解中

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（中央社記者陳俊華台北6日電）東南水泥1日發生工安意外，導致台鐵、高鐵停駛，立委關注監委是否要調查高雄市政府勞檢、安檢有無疏失。監察院秘書長朱富美今天說，已有2位監委函詢，蒐整資料、發函了解中。

立法院司法及法制委員會今天邀朱富美列席，報告111年度立法計劃，並備詢。

國民黨立委陳以信質詢時則指出，東南水泥工安意外導致高鐵停駛，檢調雖已傳喚施工公司、下游廠商，但高雄市政府在勞檢、安檢方面有沒有疏失？這跟高雄氣爆有類似之處，希望監察院充分發揮職權調查。

朱富美說，已經有2位監委函詢，蒐整資料、發函了解中，至於監委是否會立案調查，因監委是獨立行使職權，她不會了解過程、也不會過問。

國民黨立委曾銘宗質詢時指出，媒體報導說彈劾審查會，有監委21次會議就缺席19次，導致監察院長陳菊震怒；他要求公布監委出席會議的狀況，如果不公布，就不讓監察院預算通過。

朱富美答詢時說，媒體報導不是事實，陳菊是在談話會中希望監委踴躍出席，但沒有次數、震怒的問題，監委依憲法獨立行使職權，行使彈劾案不會過問、也不會知悉；曾銘宗的建議她會帶回去跟監委報告，如果法律上沒問題，就會朝更開放、透明方向進行。

曾銘宗也問在場的立委是否同意公布監委出席會議狀況？民進黨立委陳歐珀點頭表示同意、民進黨立委鄭運鵬也說「應該（公布）」。民進黨立委黃世杰認為，應該盤點會議規範，至少有一套透明規則，受社會大眾檢視。

另外，曾銘宗問，今年初缺蛋的問題有沒有監委立案調查？朱富美說，「沒有」。曾銘宗認為，這種關乎民生的議題，監委都不在乎，質疑監察院是怕農委會主委陳吉仲、還是怕行政院？希望監察院發揮憲法層級的獨立機關功能，不要有太多政治考量。

國民黨立委曾銘宗、林思銘、洪孟楷、楊瓊瓔等人也關注近期鏡電視爭議，詢問監委要不要調查NCC發照有沒有弊端？朱富美說，有2位監委發函了解、蒐整資料中。（編輯：翟思嘉）1110406