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東南水泥施工意外
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東南水泥拆除工程事故 高市府擬求償581萬元

2022/6/22 16:52
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）4月1日連假期間高雄東南水泥拆除工程事故，導致高鐵、台鐵上百班列車班次受影響，繼南市府委託律師向東南水泥求償241萬餘元，高市府也擬求償581萬元，近日將發律師函。

高雄市政府法制局今天接受中央社記者訪問表示，事發當時，市府出動工務、消防、警察、交通、捷運、勞工及環保等局處支援，並調度轄內客運公司、加開及延長高雄捷運班次，協助雙鐵接駁旅客，耗費許多人力、機具等資源，已評估出須向東南水泥求償的金額為新台幣581萬元。

法制局表示，已委由律師處理，為了讓程序更周延，目前正在與律師討論細節，預計將先向東南水泥發出律師函索賠；若不成，再向法院提起訴訟，究責到底。

台南市政府日前也發布新聞稿表示，事故衍生行政成本及造成市府損失，委任律師向東南水泥請求民事賠償241萬餘元，要求東南水泥負責到底。

對此，東南水泥今天接受中央社記者訪問表示，尚未收到任何資料，等收到相關資料會再討論。

東南水泥4月1日進行水泥高塔拆除工程，施工不慎致台電電塔倒塌，造成高鐵主線中斷，台鐵配合搶修執行斷電，總計影響雙鐵上百班列車。依交通部統計，高鐵有79班列車、11萬4000名旅客受影響；台鐵也估計有30列次、1萬2000名乘客受影響。（編輯：陳仁華）1110622

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