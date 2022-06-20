0401東南水泥工程事故 南市委律師發函求償241萬

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（中央社記者楊思瑞、蔡孟妤台南20日電）4月1日連假期間高雄東南水泥拆除工程事故，導致高鐵、台鐵上百班列車班次受影響，台南市政府衍生大量行政成本，今天委託律師正式向東南水泥發函求償241萬餘元。

除了台南市政府，高雄市政府也依調度轄內客運公司協助雙鐵進行旅客接駁，加開及延長捷運班次，分別支出接駁調度費用，現場協助台電、高鐵搶修及清理等費用，委請律師研議依民法第172條、第184條提起民事求償新台幣約600萬元。

東南水泥拆除工程事故，導致高鐵、台鐵上百班列車班次受影響，衝擊清明節連假12萬旅客，大批旅客被迫在台南高鐵站下車，連帶影響站區周邊道路嚴重壅塞。

台南市政府新聞稿表示，事故衍生行政成本及造成市府損失，委任律師今天正式向東南水泥請求民事賠償241萬餘元，要求東南水泥負責到底，以維台南市府及市民權益。

當天南市府成立緊急應變小組，出動警察、交通、民政、社會等局處支援，由副市長戴謙現場坐鎮指揮，工作人員留守至深夜高鐵恢復行駛，確認旅客疏運完畢。

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期間調度轄內遊覽車及客運公司90部專車協助雙鐵進行接駁，同時因高鐵台南站短時間湧入10多萬旅客，警局也調派周遭警力進駐高鐵站周邊各主要道路，疏導道路交通以利接駁車進出順暢。此外，區公所、民政局、社會局也提供物資，市民服務熱線更在幕後加班解答民眾疑難，市府各局處總動員，衍生大量行政成本。

東南水泥4月1日進行水泥高塔拆除工程，施工不慎致台電電塔倒塌，造成高鐵主線中斷，台鐵配合搶修執行斷電，總計影響雙鐵上百班列車。依交通部統計，高鐵有79班列車、11萬4000名旅客受影響；台鐵也估計有30列次、1萬2000名乘客受影響。事故發生後，東南水泥及炯德營造廠遭裁處重罰、勒令停業，並依公共危險罪法辦。（編輯：孫承武）1110620