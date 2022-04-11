東南水泥事故釀雙鐵中斷 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北11日電）監委林國明等人今天說，東南水泥的承包商未依計畫拆除儲存槽，發生工安事件、造成雙鐵中斷，影響清明連假旅客權益，相關主管機關就施工計畫審核及監督有無行政疏失，已申請調查。

監察委員林國明、張菊芳、王麗珍透過新聞稿指出，東南水泥公司4月1日進行水泥儲存槽拆除作業，承包商炯德營造股份有限公司疑未依原定的分層拆除計畫，貿然改以鐵球捶打工法，進行一次性拆除作業，施工過程不慎且未採取適當防護措施，引發水泥槽非預期方向倒塌。

監委說，倒塌後並壓毀鄰近高壓電塔，導致高鐵因電力異常而停駛，適逢清明連假前夕返鄉疏運期間，影響近12萬民旅客通行權益，3人甚表關注，已申請立案調查。

監委表示，東南水泥委託的承包商炯德營造已非首次發生拆除事故，110年11月就曾因作業不慎，發生拆除物倒塌意外，並造成1名工人死亡事件，短短4個月又再次發生類似意外，業者顯未記取教訓，仍便宜行事，導致發生這次工安事件。

監委指出，相關主管機關就本案施工計畫審核及監督，有無善盡權責，督促業者依照施工計畫執行拆除，事先通報鄰近拆除範圍的高鐵、台鐵及台電公司等單位，並制定相關防護計畫，避免拆除過程影響該等設施運作，有無行政疏失？又為避免類似工安事件發生，相關主管機關有無研擬相關因應改善措施作為，實有深入瞭解必要。（編輯：趙蔚蘭）1110411