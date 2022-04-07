東南水泥事故影響逾12萬旅客 高市府擬求償600萬

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄市政府今天表示，針對東南水泥拆除高塔工程不慎導致雙鐵逾12萬旅客受影響，將對東南水泥請求民事賠償，含調度客運、捷運接駁旅客費用、搶修及清理費等約600萬元。

東南水泥1日在拆除水泥高塔時，施工不慎致台電電塔倒塌，造成高鐵主線中斷、台鐵配合搶修進行斷電。適逢清明連假前夕返鄉疏運高峰期，據交通部統計，共有高鐵有79班列車、11萬4000名乘客受影響；台鐵也估計，有30列次、1萬2000名乘客受影響。

高雄市政府今天新聞稿表示，東南水泥公司欠缺企業應有的社會責任感，工程施工不慎，導致雙鐵12.6萬名旅客清明連假返鄉行程嚴重延誤。市府除已對東南水泥及炯德營造廠裁處重罰、勒令停業，並依公共危險罪移送法辦，也委任律師，將向東南水泥請求民事賠償。

高市府說明，事發當下即出動工務、消防、警察、交通、捷運、勞工及環保等相關局處支援，並調度轄內客運公司、加開及延長高雄捷運班次，以協助雙鐵接駁旅客。分別支出接駁調度費用、現場協助台電、高鐵搶修及清理等費用，加上其他損害，總計求償新台幣約600萬元，以維護市府權益。（編輯：黃世雅）1110407