東南水泥事故 高鐵台鐵合計求償7863萬

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東南水泥廠1日下午施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，高鐵左營站至台南站運輸中斷。時值清明連假前夕，大批旅客受到影響，高鐵台南站大廳晚間擠滿民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸台北7日電）東南水泥公司拆除水泥塔發生工程事務，導致台鐵、高鐵停駛，台鐵與高鐵將求償。交通部長王國材今天在立法院答詢表示，高鐵公司求償金額約新台幣6680萬元，台鐵則是1183萬元，合計達7863萬元。

立法院交通委員會今天審查國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案。

國民黨立委洪孟楷質詢指出，4月1東南水泥發生工安意外導致台鐵、高鐵停駛，王國材稱會向東南水泥求償到底，預計要求償多少金額及範圍。

王國材表示，求償金額高鐵公司約6680萬元，台鐵則是1183萬元，包含旅客誤點、班次營運狀況都在計算之內。

洪孟楷指出，根據鐵道學會量測，東南水泥倒塌地點距離台鐵側線只有50公尺，交通部是否已盤點有風險的臨軌工程。

王國材表示，高鐵禁建線是60公尺，東南水泥事故現場是在100公尺以外，這次屬於連鎖的意外事件。

王國材說，過去不會看這麼遠的工程，若100公尺要注意，等同所有的鐵路都要注意；但因這次事件反映風險，他有請高鐵、台鐵注意有段距離且非邊坡工程的危險區域，兩週內會將盤點資料交給交通委員會。（編輯：張均懋）1110407