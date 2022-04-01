高鐵斷電7小時搶通 雙鐵上百班列車、逾12萬人受影響
2022/4/1 22:49（4/1 23:57 更新）
清明連假前夕，1日下午起進入交通疏運高峰期，高鐵台南至左營站卻因東南水泥廠施工不當導致運輸中斷，大批旅客行程受影響，晚間高鐵台南站內仍擠滿人潮。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
（中央社記者汪淑芬台北1日電）東南水泥今天施工不慎，致台電電塔倒塌，造成高鐵主線中斷，台鐵配合搶修執行斷電，總計影響雙鐵上百班列車，逾12萬名乘客。
根據交通部提供的資訊，估計高鐵有79班列車、11萬4000名乘客受影響。
台鐵估計，有30列次、1萬2000名乘客受影響。（編輯：張佑之）1110401
高鐵斷電影響7小時 左營至台南晚間10時40分通車
（中央社記者汪淑芬台北1日電）台灣高速鐵路股份有限公司今天說，左營-台南間受外力影響正常供電，造成營運中斷，原訂晚間11時恢復雙向通車運轉，經台電、台鐵及高鐵搶修後，晚間10時40分恢復雙向通車。
高鐵說，預計於晚間10時40分與11時自左營站各發出一班往南港站，各站停靠的全車自由座（不含商務車廂）列車，預計分別於2日凌晨1時10分和1時30分抵達南港站。
高鐵表示，事件造成旅客不便，敬請見諒，將研議後續求償事宜。
東南水泥廠包商進行水泥高塔拆除工程時，作業不慎導致水泥高塔倒塌，造成高鐵主線斷電，左營與台南停駛約7小時。（編輯：李明宗）1110401
影片來源：民眾提供
高雄市楠梓區屏山巷東南水泥廠區1日下午發生工安意外，經初步了解，東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，現場操作怪手也翻覆。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
受東南水泥施工意外影響，台灣高鐵台南至左營站間1日傍晚起暫停營運，受影響旅客無奈轉往排隊等待高鐵公路接駁車，晚間左營站外排隊隊伍蜿蜒曲折，人潮擠爆。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起，高鐵左營站午後起營運也受影響中斷，晚間站內櫃台滿是排隊退票人潮。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
受東南水泥施工不慎導致台電電塔倒塌，造成台灣高鐵主線斷電，台南至左營站1日下午起停駛約7小時。高鐵表示，原預計深夜11時恢復通車，經台電、台鐵及台灣高鐵通力搶修後，提前至晚間10時40分順利完成，恢復運轉。圖為工作人員搶修情形。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
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