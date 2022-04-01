包商施工撞倒台電電塔 東南水泥：鄭重道歉

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（中央社記者賴言曦台北1日電）東南水泥的承包商今天下午拆除廠房時撞倒台電電塔，左營高鐵站遭波及而供電中斷，南北雙向列車均有延誤。東南水泥晚間在官網發表聲明表示，「鄭重對社會大眾道歉」。

東南水泥指出，因承包商在廠房拆除過程時施工不當，導致高塔倒塌方向錯誤並壓倒台電電塔，所幸無人員傷亡，但影響高鐵主線供電中斷，左營台南區間車停駛，事件影響造成旅客不便，「對此本公司深表歉意，鄭重對社會大眾道歉」。

東南水泥表示，日後將落實加強對承包商作業人員的管理，重新對相關工程進行安全評估，並確保後續拆除作業的安全。

東南水泥包商今天下午拆除廠房時，工人在以一台怪手支撐的鐵球鎚擊數層樓高的水泥塔，塔身上端似乎僅以一條纜繩牽絆，結果倒塌時的方向明顯未如計畫，是朝向怪手所在位置附近傾倒，不僅砸中怪手手臂，水泥碎塊與煙霧四散，還導致高壓電塔受損爆炸，引發停電，但工人及時跳下怪手逃跑，保住性命。

由於時值清明連假疏運首日，因電力中斷緣故，這起意外事件共影響高鐵79班次、11.4萬人。交通部長王國材表示，東南水泥施工不慎重，造成高鐵損失，將研議後續求償事宜。（編輯：蘇龍麒）1110401