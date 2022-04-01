更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
東南水泥施工意外
新聞專題
東南水泥施工意外5/19

包商施工撞倒台電電塔 東南水泥：鄭重道歉

2022/4/1 22:34（4/2 00:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市楠梓區屏山巷東南水泥廠區1日下午發生工安意外，經初步了解，東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，現場操作怪手也翻覆。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
高雄市楠梓區屏山巷東南水泥廠區1日下午發生工安意外，經初步了解，東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，現場操作怪手也翻覆。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北1日電）東南水泥的承包商今天下午拆除廠房時撞倒台電電塔，左營高鐵站遭波及而供電中斷，南北雙向列車均有延誤。東南水泥晚間在官網發表聲明表示，「鄭重對社會大眾道歉」。

東南水泥指出，因承包商在廠房拆除過程時施工不當，導致高塔倒塌方向錯誤並壓倒台電電塔，所幸無人員傷亡，但影響高鐵主線供電中斷，左營台南區間車停駛，事件影響造成旅客不便，「對此本公司深表歉意，鄭重對社會大眾道歉」。

東南水泥表示，日後將落實加強對承包商作業人員的管理，重新對相關工程進行安全評估，並確保後續拆除作業的安全。

東南水泥包商今天下午拆除廠房時，工人在以一台怪手支撐的鐵球鎚擊數層樓高的水泥塔，塔身上端似乎僅以一條纜繩牽絆，結果倒塌時的方向明顯未如計畫，是朝向怪手所在位置附近傾倒，不僅砸中怪手手臂，水泥碎塊與煙霧四散，還導致高壓電塔受損爆炸，引發停電，但工人及時跳下怪手逃跑，保住性命。

由於時值清明連假疏運首日，因電力中斷緣故，這起意外事件共影響高鐵79班次、11.4萬人。交通部長王國材表示，東南水泥施工不慎重，造成高鐵損失，將研議後續求償事宜。（編輯：蘇龍麒）1110401

高雄楠梓警方1日下午接獲東南水泥廠區發生工安意外，經初步了解為東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆、撞倒高壓電塔，操作怪手也翻覆。高雄市工務局、勞工局也分別派員到場了解事故原因。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
高雄楠梓警方1日下午接獲東南水泥廠區發生工安意外，經初步了解為東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆、撞倒高壓電塔，操作怪手也翻覆。高雄市工務局、勞工局也分別派員到場了解事故原因。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
延伸閱讀
高鐵斷電7小時搶通 雙鐵上百班列車、逾12萬人受影響東南水泥工安意外揚塵釀空污 高市府重罰500萬元東南水泥承包商再出事 去年才因噴霧塔倒塌壓死工人東南水泥拆高塔影響雙鐵 高市府將求償水泥廠施工致台電供電中斷 高鐵台南至左營啟動接駁電力中斷影響高鐵逾11萬人 將向東南水泥求償台鐵新左營至楠梓通車 高鐵台南至左營估晚間11時恢復運轉
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀