東南水泥拆高塔影響雙鐵 高市府將求償

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台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）清明連假前夕，高雄東南水泥廠拆除高塔，不慎造成台電電塔倒塌影響雙鐵。高市府今晚表示，已勒令業者停業，並將依建築、職安、空污等法規重罰，也會對東亞水泥求償到底。

高雄市政府晚間發布新聞稿表示，今天事發後副市長林欽榮立即率隊至現場處理，經檢視影片發現營造業者未按照施工計畫拆除，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，進而造成高鐵、台鐵班次大受影響。對此市府工務局、環保局及勞工局將分別依法處以最重裁處。

針對廠商未按計畫拆除、違背建築技術成規造成公共危險，高市府給予停業處分，並依公共危險罪將承攬工程人或監工人移送法辦。高市府也說，這次事件對市民造成損失及不便，市府會對東南水泥求償到底。

處罰部分，高市府表示，因拆除時雇主未設置必要安全衛生設備及措施，勞工局依「職業安全衛生法」規定，處雇主最高新台幣30萬元罰鍰。

高市府說明，在拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，並不得妨礙公眾交通。拆除過程違反「建築法」及「營造業法」規定，得處最高新台幣77萬元罰鍰。

此外，拆除工程未做好相關灑水防制措施，倒塌時還激起一陣巨大揚塵，造成嚴重空氣污染，環保局將依違反空污法32條規定處以重罰500萬元罰鍰。

據了解，承包東南水泥的工程單位為登記在高雄市前鎮區的炯德營造股份有限公司。4個月前才因拆除物不穩，致怪手遭倒塌的噴霧塔掩埋，一名翁姓工人不治。（編輯：張佑之）1110401

影片來源：民眾提供

東南水泥廠在高雄楠梓的高塔拆除工程，1日施工不當意外壓倒高壓電塔，連帶使高鐵左營站至台南站運輸中斷，大批旅客受影響，高鐵台南站內晚間滿是人潮。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日