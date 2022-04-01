東南水泥施工意外釀電塔倒塌 高鐵延誤、車站擠滿人[影]

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東南水泥廠1日下午施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，高鐵左營站至台南站運輸中斷。時值清明連假前夕，大批旅客受到影響，高鐵台南站大廳晚間擠滿民眾。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是清明連假前最後一個上班日，不料下午東南水泥包商拆除廠房時造成台電電塔倒塌，高鐵高雄路段主線中斷，台鐵配合台電修電力設施執行斷電，雙鐵南下及北上列車都有延誤。

明天起有4天清明連假，高鐵與台鐵都有很多搭車返鄉旅客，但受這起東南水泥施工造成的斷電，台灣高鐵公司下午5時5分起，將營運區間變更為南港站至台南站，並啟動台南站至左營間站間接駁。

台灣高鐵說，這起事件發生後，因營運區間已改變，所有南下及北上列車都有延誤，確實影響情形還在計算。

台鐵高雄路段因與高鐵路線很接近，配合台電搶修電力設施，基於安全考量，台鐵於傍晚6時46分，執行楠梓站至新左營站斷電，南下及北上列車也都受影響。

因雙鐵列車延誤，今晚台北車站滿滿都是等待搭車的人潮。（編輯：張芷瑄）1110401

東南水泥廠1日施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，目前尚未恢復營運。圖為晚間高鐵台南站內擠滿旅客。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日

高鐵台南站人潮擠爆車流塞 市府助接駁警方交管

（中央社記者張榮祥台南1日電）台灣高鐵今天下午3時39分於高雄左營路段發生供電異常，台南－左營暫停運轉。南來北往旅客擠爆高鐵台南站、車流壅塞，警方管制周遭路口，南市府也協調多輛遊覽車協助接駁南下。

明天是清明連假首日，高鐵台南－左營間因供電異常而暫停營運，造成交通混亂，高鐵台南站擠滿南來北往旅客，周遭車流大增，高鐵台南站盡是人潮。

高鐵台南站毗鄰台南三井OUTLET，有些旅客一時無法突破車流人群，乾脆到台南三井OUTLET逛逛，利用逛街空檔打電話向家人報平安。

一名在台南三井OUTLET逛街的旅客告訴中央社記者，他起初不知高鐵電力中斷造成台南、左營間高鐵營運中斷，直到走出台南三井OUTLET大門，才驚覺高鐵台南站被人潮擠爆，周遭幹道都是人。

台南市警局歸仁分局副局長黃宗仁也告訴中央社記者，警方得知高鐵暫停台南、左營間運轉後，立刻派出警力管制高鐵台南站旁的站區南路、歸仁大道、中正南路、歸仁8路、歸仁10路、歸仁12路等9個路口。

在警方交管下，高鐵台南站周遭車速減緩不少，中正南路銜接台86線快速道路路口形成車陣，但警方表示，車流雖多，但不致於嚴重打結。

台南市政府交通局長王銘德指出，目前南、高間的大型接駁車輛超過50輛，包括南市府協調業者支援的10多輛遊覽車。

至於高鐵台南站人潮車流何時才能疏解，警方認為可能得等到高鐵恢復供電通車。但因明天起是一連4天清明連假，多數人急著返鄉，台南市交通局推測得等到高鐵午夜停止營運後，人潮才會消散。（編輯：戴光育）1110401

東南水泥廠在高雄楠梓的高塔拆除工程，1日施工不當意外壓倒高壓電塔，連帶使高鐵左營站至台南站運輸中斷，大批旅客受影響，高鐵台南站內晚間滿是人潮。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日

受東南水泥施工意外影響，台灣高鐵台南至左營站間1日傍晚起暫停營運，受影響旅客無奈轉往排隊等待高鐵公路接駁車，晚間左營站外排隊隊伍蜿蜒曲折，人潮擠爆。中央社記者董俊志攝 111年4月1日

高鐵左營站1日下午受高雄楠梓東南水泥廠工安意外撞倒電塔殃及，導致路線營運中斷，至晚間仍在持續搶修；除排隊等待接駁的旅客外，左營站內櫃台區退票人潮也是排成長龍。中央社記者董俊志攝 111年4月1日

東南水泥廠1日施工意外撞倒高壓電塔，影響台灣高鐵南部路段營運，台南至左營站至晚間仍暫停營運。高鐵已啟動台南、高雄公路接駁車機制，候車區滿滿排隊人潮等待接駁。中央社記者董俊志攝 111年4月1日

高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起，且高鐵營運也受影響，左營站緊急啟動接駁服務，晚間在左營站外等候接駁人潮繞了好幾個彎。中央社記者董俊志攝 111年4月1日

台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日