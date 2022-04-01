高鐵台南站人潮擠爆車流塞 市府助接駁警方交管

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台灣高鐵台南至左營站受高雄楠梓工程意外影響，1日下午起暫停運轉，導致南來北往旅客擠爆高鐵台南站，周邊車流也相當壅塞。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月1日

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台灣高鐵今天下午3時39分於高雄左營路段發生供電異常，台南－左營暫停運轉。南來北往旅客擠爆高鐵台南站、車流壅塞，警方管制周遭路口，南市府也協調多輛遊覽車協助接駁南下。

明天是清明連假首日，高鐵台南－左營間因供電異常而暫停營運，造成交通混亂，高鐵台南站擠滿南來北往旅客，周遭車流大增，高鐵台南站盡是人潮。

高鐵台南站毗鄰台南三井OUTLET，有些旅客一時無法突破車流人群，乾脆到台南三井OUTLET逛逛，利用逛街空檔打電話向家人報平安。

1名在台南三井OUTLET逛街的旅客告訴中央社記者，他起初不知高鐵電力中斷造成台南、左營間高鐵營運中斷，直到走出台南三井OUTLET大門，才驚覺高鐵台南站被人潮擠爆，周遭幹道都是人。

台南市警局歸仁分局副局長黃宗仁也告訴中央社記者，警方得知高鐵暫停台南、左營間運轉後，立刻派出警力管制高鐵台南站旁的站區南路、歸仁大道、中正南路、歸仁8路、歸仁10路、歸仁12路等9個路口。

在警方交管下，高鐵台南站周遭車速減緩不少，中正南路銜接台86線快速道路路口形成車陣，但警方表示，車流雖多，但不致於嚴重打結。

台南市政府交通局長王銘德指出，目前南、高間的大型接駁車輛超過50輛，包括南市府協調業者支援的10多輛遊覽車。

至於高鐵台南站人潮車流何時才能疏解，警方認為可能得等到高鐵恢復供電通車。但因明天起是一連4天清明連假，多數人急著返鄉，台南市交通局推測得等到高鐵午夜停止營運後，人潮才會消散。（編輯：戴光育）1110401