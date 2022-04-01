電塔倒塌影響高鐵 台電持續搶修移除纜線

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東南水泥廠工程造成台電電塔倒塌，影響高鐵運輸。由於高壓線路橫跨台鐵及高鐵軌道，台鐵事故路段須同步斷電，台電已調派4組人力緊急搶修。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日

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（中央社記者曾智怡台北1日電）清明連假前夕返鄉潮湧現，高鐵左營路段因東南水泥廠拆除廠房，不慎造成台電電塔倒塌，運輸中斷；由於高壓線路橫跨台鐵及高鐵軌道，台鐵事故路段須同步斷電，台電已調派4組人力緊急搶修，將盡快完成線路移除工作。

台灣高鐵今天下午3時39分於高雄左營路段發生供電異常，台南－左營間暫停運轉，不少民眾返鄉行程受到耽擱。

台電表示，停電原因是鄰近水泥廠拆除廠房，水泥儲倉撞擊電塔造成電塔倒塌，使69kV高壓線路（社武華榮東南線）發生跳脫，導致附近變電所發生壓降。

由於串聯電塔的特高壓線路橫跨台鐵及高鐵行車車道，影響車輛通行，台電高雄區處緊急派員支援，調派25人，以及5輛升空車、5輛吊臂車、1輛小型工程車。

不過，為配合高壓線路移除，台鐵線路須同步斷電，台電表示，經與台鐵協調，台鐵線路已在晚間6時45分配合斷電，方便現場人員執行線路移除作業，目前4組人力緊急搶修中，將盡快完成移除工作。（編輯：楊蘭軒）1110401

東南水泥廠工程造成台電電塔倒塌，影響高鐵運輸，台鐵事故路段晚間6時45分配合斷電，方便現場人員執行線路移除作業。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日