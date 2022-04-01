配合台電搶修停駛逾2小時 台鐵新左營-楠梓通車
2022/4/1 21:20（4/1 21:56 更新）
東南水泥包商1日拆除廠房時不慎撞倒電塔，高鐵左營站受波及，基於安全考量，台鐵也為配合台電修復電線等設備，自傍晚6時40分起執行楠梓到新左營站斷電，列車停駛，估計約2小時恢復。圖為台鐵新左營站外通道人潮不少。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
（中央社記者汪淑芬台北1日電）東南水泥廠今天進行拆除工程時造成台電電塔倒塌，高鐵高雄路段電車線受波及中斷供電，台鐵配合台電搶修執行新左營-楠梓斷電停駛2個多小時，晚間8時51分恢復通車。
台鐵說，傍晚6時46分起，執行新左營-楠梓間斷電，列車延誤時間及影響旅客人數仍在統計中。（編輯：張芷瑄）1110401
4天清明連假將登場，高鐵與台鐵車站都有很多搭車返鄉旅客，但受東南水泥施工造成的斷電影響，台灣高鐵公司1日下午5時5分起將營運區間變更為南港站至台南站，並啟動台南站至左營間站間接駁，大批旅客晚間在高鐵左營站外拖著行李苦等接駁車。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
受東南水泥施工意外影響，台灣高鐵台南至左營站間1日傍晚起暫停營運，受影響旅客無奈轉往排隊等待高鐵公路接駁車，晚間左營站外排隊隊伍蜿蜒曲折，人潮擠爆。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
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