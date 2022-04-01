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東南水泥施工意外
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東南水泥施工意外9/19

高鐵台南左營停擺 總統指示安排接駁、盡速搶修

2022/4/1 21:35（4/1 23:40 更新）
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清明連假前夕，高鐵台南至左營站卻因東南水泥廠施工不當導致運輸中斷，大批旅客行程受影響，晚間高鐵台南站內仍擠滿人潮。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
清明連假前夕，高鐵台南至左營站卻因東南水泥廠施工不當導致運輸中斷，大批旅客行程受影響，晚間高鐵台南站內仍擠滿人潮。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
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（中央社記者賴于榛台北1日電）東南水泥公司今天發生工程事故，導致高鐵台南至左營段中斷；總統蔡英文指示安排接駁、盡速搶修，且要即時發布搶修進度，盡可能降低對返鄉人潮及旅客的影響。

適逢清明連假，高鐵卻遭東南水泥工程事故影響營運。總統府發言人張惇涵晚間表示，此事故發生在連假交通尖峰時刻，造成民眾旅運重大影響。

張惇涵說，相關單位正持續全力搶修中，目前，台電受損設施已完成搶修作業，台鐵楠梓至新左營段因搶修斷電部分逐漸復駛；而高鐵公司則持續進行搶修工作。

張惇涵表示，相關單位持續向總統回報搶修進度，總統並指示行政院及相關部會，必須妥適安排接駁規劃、儘速完成搶修作業、即時發布搶修進度，讓民眾能夠掌握資訊以進行相關安排，盡可能降低對返鄉人潮及旅客的影響。（編輯：林克倫）1110401

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