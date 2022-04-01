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東南水泥施工意外
新聞專題
東南水泥施工意外15/19

東南水泥事故波及高鐵 遭勒令停工公共危險送辦

2022/4/1 19:38（4/2 00:03 更新）
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高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電指出，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起。事故現場目前無人受傷，確切肇因仍有待釐清。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電指出，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起。事故現場目前無人受傷，確切肇因仍有待釐清。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
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（中央社記者曾以寧高雄1日電）今天下午3時40分東南水泥廠在高雄的一個高塔拆除工程，施工不當壓倒高壓電塔，使高鐵左營站至台南站運輸中斷。高雄市政府現場勒令停工，並將工程負責人依公共危險罪移送。

今天下午3時40分東南水泥廠在高雄的一個高塔拆除工程，因拆除不當使高塔倒塌壓倒鄰近高壓電塔，導致台電供電異常，也造成高鐵左營站至台南站運輸中斷。

高市府新聞稿表示，高雄市長陳其邁指示副市長林欽榮前往事故現場指揮處理，勒令工程停工，並要求交通局立即啟動接駁計畫。工務局長楊欽富、高雄市土木技師公會技師等人及勞工局人員至現場勘查，初判營造廠拆除過程不慎，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，造成台電69KV輸電線路斷線，現場無人受傷受困。

工務局表示，拆除建築物時，應有維護施工及行人安全的設施，並不得妨礙公眾交通。拆除過程違反建築法規定，依法勒令停工，後續需完成復工計畫審核通過後，才能進行拆除作業。工務局並函文對拆除申請人、拆除人及監造建築師各處以最高新台幣9萬元罰鍰，且因拆除建築物時發生公共危險，依刑法第193條規定將負責人移送法辦。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀告訴中央社記者，職業安全衛生法規定作業中應對拆除物有足夠的支撐與穩定，業者違反依法可罰3萬到30萬元，且東南水泥在今年1月份也發生過拆除作業過程中拆除物倒塌事件，因此這個案子會傾向從重裁處。

事故造成高鐵左營到台南站路線中斷，高市交通局投入協助疏運，調度50輛遊覽車接駁旅客從高鐵左營站至高鐵台南站；同時協調台鐵加開嘉義至高雄間班次，各級列車也增停中洲站。交通局也表示，將持續調度車輛，以備輸運需求，後續復電事宜則由經濟發展局持續與台電高屏區供電處磋商及回報處置。

高鐵公司左營站人員說明，雖然台電已恢復供電，但還要等公司修復主線線路完成，才能通車。今天是連假前夜，是旅客乘車高峰，目前只能積極調度遊覽車，把人員送往台南高鐵站，受到此事件影響的旅客，都可在一年內辦理退票。

台電高雄區營業處表示，已派出搶修人員162人及車輛47台投入搶修，但因掉落電線橫跨高鐵、台鐵軌道區，且附近有高壓電纜線，需待台鐵斷電才能進入搶修。（編輯：郭諭儒）1110401

影片來源：民眾提供
台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日
台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日
東南水泥廠1日施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，目前尚未恢復營運。圖為晚間高鐵台南站內擠滿旅客。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
東南水泥廠1日施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，目前尚未恢復營運。圖為晚間高鐵台南站內擠滿旅客。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起，且高鐵營運也受影響，左營站緊急啟動接駁服務，晚間在左營站外等候接駁人潮繞了好幾個彎。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起，且高鐵營運也受影響，左營站緊急啟動接駁服務，晚間在左營站外等候接駁人潮繞了好幾個彎。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
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