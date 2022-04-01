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東南水泥施工意外
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東南水泥施工意外19/19

水泥廠施工致台電供電中斷 高鐵台南至左營啟動接駁

2022/4/1 16:51（4/1 23:41 更新）
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東南水泥廠1日施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，目前尚未恢復營運。圖為晚間高鐵台南站內擠滿旅客。 中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
東南水泥廠1日施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，目前尚未恢復營運。圖為晚間高鐵台南站內擠滿旅客。 中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）台灣高鐵公司今天發布訊息，下午3時39分於左營路段發生供電異常，經查是鄰近東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。

台灣高鐵說，將變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁，同時已成立緊急應變中心。（編輯：孫承武）1110401

影片來源：民眾提供
東南水泥廠1日下午施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，高鐵左營站至台南站運輸中斷。時值清明連假前夕，大批旅客受到影響，高鐵台南站大廳晚間擠滿民眾。 中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
東南水泥廠1日下午施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，高鐵左營站至台南站運輸中斷。時值清明連假前夕，大批旅客受到影響，高鐵台南站大廳晚間擠滿民眾。 中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
東南水泥廠在高雄楠梓的高塔拆除工程，1日施工不當意外壓倒高壓電塔，連帶使高鐵左營站至台南站運輸中斷，大批旅客受影響，高鐵台南站內晚間滿是人潮。 中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
東南水泥廠在高雄楠梓的高塔拆除工程，1日施工不當意外壓倒高壓電塔，連帶使高鐵左營站至台南站運輸中斷，大批旅客受影響，高鐵台南站內晚間滿是人潮。 中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起，且高鐵營運也受影響，左營站緊急啟動接駁服務，晚間在左營站外等候接駁人潮繞了好幾個彎。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起，且高鐵營運也受影響，左營站緊急啟動接駁服務，晚間在左營站外等候接駁人潮繞了好幾個彎。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日
台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起。（中央社製圖）
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起。（中央社製圖）
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