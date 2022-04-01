更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
東南水泥施工意外
新聞專題
東南水泥施工意外18/19

東南水泥施工意外 高市府現場了解

2022/4/1 17:49（4/2 01:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市楠梓區屏山巷東南水泥廠區1日下午發生工安意外，經初步了解，東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，現場操作怪手也翻覆。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
高雄市楠梓區屏山巷東南水泥廠區1日下午發生工安意外，經初步了解，東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，現場操作怪手也翻覆。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄1日電）高雄楠梓水泥廠施工公安意外，警消初步了解，疑操作不慎造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，以及操作怪手翻覆。目前高市府工務局、勞工局都派員抵現場了解。

事故地點在楠梓區屏山巷，楠梓警方接獲東南水泥工安意外，初步了解，委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，以及操作怪手翻覆。

由於高壓電塔倒塌，消防局119獲報出動19車、54人前往，到達現場確認無人受傷受困，隨即現場劃定區域警戒，詳細原因待勞工局勞檢所調查研判。目前現場由楠梓警分局長尤啟南指揮，並由副分局長溫和凱等人依公安現場狀況人車管制。

高市府工務局、勞工局分別派員陸續抵現場了解事故原因；另外，經發局已與楠梓產業園區聯繫瞭解受影響情況，對於瞬間壓降造成廠商跳機，詳細損失還在評估中。（編輯：孫承武）1110401

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀