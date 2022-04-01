東南水泥施工意外 高市府現場了解
2022/4/1 17:49（4/2 01:50 更新）
高雄市楠梓區屏山巷東南水泥廠區1日下午發生工安意外，經初步了解，東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，現場操作怪手也翻覆。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日
（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄1日電）高雄楠梓水泥廠施工公安意外，警消初步了解，疑操作不慎造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，以及操作怪手翻覆。目前高市府工務局、勞工局都派員抵現場了解。
事故地點在楠梓區屏山巷，楠梓警方接獲東南水泥工安意外，初步了解，委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，以及操作怪手翻覆。
由於高壓電塔倒塌，消防局119獲報出動19車、54人前往，到達現場確認無人受傷受困，隨即現場劃定區域警戒，詳細原因待勞工局勞檢所調查研判。目前現場由楠梓警分局長尤啟南指揮，並由副分局長溫和凱等人依公安現場狀況人車管制。
高市府工務局、勞工局分別派員陸續抵現場了解事故原因；另外，經發局已與楠梓產業園區聯繫瞭解受影響情況，對於瞬間壓降造成廠商跳機，詳細損失還在評估中。（編輯：孫承武）1110401
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