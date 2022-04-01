東南水泥施工撞倒電塔 高雄楠梓電壓驟降、高鐵左營站受波及[影]

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台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄1日電）高雄楠梓一帶今天下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起；有楠梓產業園區廠商反映機台跳機，另下游供電範圍包含高鐵左營站。

台電高雄區處訊息表示，下午3時39分轄內配電線路因輸電線路故障，造成楠梓一帶多所變電所電壓瞬間驟降，但配電系統供電正常。初步了解為東南水泥包商拆除廠房時，撞擊台電電塔造成電塔倒塌引起。

高雄市消防局勤指中心訊息表示，3時47分楠梓區屏山巷（東南水泥）內高壓電塔倒塌，出動19車、54人前往搶救，抵現場時經確認無人受傷受困，現場劃定區域警戒。

事故線路供電範圍包含左營高鐵站、楠梓產業園區，目前已有楠梓產業園區廠商反映有機台跳機，詳細影響範圍還在瞭解中。台電人員說明，電壓僅有幾毫秒的時間驟降，隨即恢復正常，事故對一般家戶用電影響不大，但是若有廠商設備比較敏感，就可能發生跳機。（編輯：孫承武）1110401

影片來源：民眾提供

東南水泥廠1日施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，目前尚未恢復營運。圖為晚間高鐵台南站內擠滿旅客。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日

受東南水泥施工意外影響，台灣高鐵台南至左營站間1日傍晚起暫停營運，受影響旅客無奈轉往排隊等待高鐵公路接駁車，晚間左營站外排隊隊伍蜿蜒曲折，人潮擠爆。中央社記者董俊志攝 111年4月1日

高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起，且高鐵營運也受影響，左營站緊急啟動接駁服務，晚間在左營站外等候接駁人潮繞了好幾個彎。中央社記者董俊志攝 111年4月1日