更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
東南水泥施工意外
新聞專題
東南水泥施工意外2/19

東南水泥施工撞倒電塔 高雄楠梓電壓驟降、高鐵左營站受波及[影]

2022/4/1 17:05（4/2 01:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日
台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄1日電）高雄楠梓一帶今天下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起；有楠梓產業園區廠商反映機台跳機，另下游供電範圍包含高鐵左營站。

台電高雄區處訊息表示，下午3時39分轄內配電線路因輸電線路故障，造成楠梓一帶多所變電所電壓瞬間驟降，但配電系統供電正常。初步了解為東南水泥包商拆除廠房時，撞擊台電電塔造成電塔倒塌引起。

高雄市消防局勤指中心訊息表示，3時47分楠梓區屏山巷（東南水泥）內高壓電塔倒塌，出動19車、54人前往搶救，抵現場時經確認無人受傷受困，現場劃定區域警戒。

事故線路供電範圍包含左營高鐵站、楠梓產業園區，目前已有楠梓產業園區廠商反映有機台跳機，詳細影響範圍還在瞭解中。台電人員說明，電壓僅有幾毫秒的時間驟降，隨即恢復正常，事故對一般家戶用電影響不大，但是若有廠商設備比較敏感，就可能發生跳機。（編輯：孫承武）1110401

影片來源：民眾提供
東南水泥廠1日施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，目前尚未恢復營運。圖為晚間高鐵台南站內擠滿旅客。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
東南水泥廠1日施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，目前尚未恢復營運。圖為晚間高鐵台南站內擠滿旅客。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
受東南水泥施工意外影響，台灣高鐵台南至左營站間1日傍晚起暫停營運，受影響旅客無奈轉往排隊等待高鐵公路接駁車，晚間左營站外排隊隊伍蜿蜒曲折，人潮擠爆。中央社記者董俊志攝　111年4月1日
受東南水泥施工意外影響，台灣高鐵台南至左營站間1日傍晚起暫停營運，受影響旅客無奈轉往排隊等待高鐵公路接駁車，晚間左營站外排隊隊伍蜿蜒曲折，人潮擠爆。中央社記者董俊志攝　111年4月1日
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起，且高鐵營運也受影響，左營站緊急啟動接駁服務，晚間在左營站外等候接駁人潮繞了好幾個彎。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起，且高鐵營運也受影響，左營站緊急啟動接駁服務，晚間在左營站外等候接駁人潮繞了好幾個彎。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起。（中央社製圖）
高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電表示，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起。（中央社製圖）
延伸閱讀
水泥廠施工致台電供電中斷 高鐵台南至左營啟動接駁東南水泥施工意外釀電塔倒塌 高鐵延誤、車站擠滿人東南水泥事故波及高鐵 遭勒令停工公共危險送辦包商施工撞倒台電電塔 東南水泥：會負起監督責任高鐵台南左營停擺 總統指示安排接駁、盡速搶修
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀