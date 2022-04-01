包商施工撞倒台電電塔 東南水泥：會負起監督責任

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台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日

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（中央社記者賴言曦台北1日電）東南水泥的承包商今天下午拆除廠房時，不慎撞倒台電電塔，左營高鐵站遭波及而供電中斷。東南水泥表示，相關事件目前未影響東泥財務業務，會負起監督承包商責任。

東泥今天傍晚在證券交易所公開資訊觀測站發布重大訊息指出，承包商下午拆除廠房時，不慎導致水泥儲倉撞擊台電電塔，導致電塔倒塌，沒有造成人員傷亡，目前東泥財務業務不受影響。

因應措施方面，東泥表示，會負起監督承包商的責任，避免工安問題發生。

東南水泥包商今天下午拆除廠房時，不慎撞擊台電電塔並造成電塔倒塌意外，波及範圍包含楠梓產業園區、高鐵左營站等。由於時值清明連假疏運首日，台灣高鐵公司表示，下午5時5分已啟動站間接駁，並已成立緊急應變中心。（編輯：張良知）1110401

高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降，台電指出，是東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔引起。事故現場目前無人受傷，確切肇因仍有待釐清。（楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月1日