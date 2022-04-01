東南水泥工安意外揚塵釀空污 高市府重罰500萬元[影]

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄1日電）清明連假前夕，高雄東南水泥廠拆除廠房，不慎造成台電電塔倒塌影響疏運。高市府環保局今晚表示，因電塔倒塌激起揚塵造成空污，將依空污法裁處最高罰鍰500萬元。

高雄市長陳其邁晚間在臉書（Facebook）發布貼文指出，事故發生後高雄市副市長林欽榮率工務局到場勒令停工，環保局、勞工局、工務局對東南水泥及拆除廠商重罰，並以公共危險罪將廠商移送法辦。

陳其邁說，市府第一時間緊急向客運業者調度超過50輛遊覽車，協助接駁旅客從高鐵左營站至高鐵台南站，台鐵新左營站到楠梓站晚間9時已恢復通車。

林欽榮說，已責成工務局、勞工局明天起針對東南水泥場址再度發生工安事故，即刻進行調查並嚴格查處追究責任。

環保局指出，東南水泥廠包商今天進行水泥高塔拆除工程，不但因作業不慎導致水泥高塔倒塌，還因未做好相關灑水防制措施，倒塌時激起一陣巨大揚塵，造成嚴重空污，環保局將依違反空污法第32條規定處以500萬元罰鍰。

工務局表示，市府在現場成立指揮中心後，已協助台鐵、台電、高鐵全力搶修，並於晚間8時38分完成全線電力搶修，台鐵在晚間9時恢復通車。林欽榮也同時宣布前進指揮中心任務完成解散。

勞工局說明，這次事故發生後，立即由勞工局長周登春率員趕往現場，初步調查發現拆除作業時未控制拆除物穩定性，導致構造物倒塌撞擊電塔致災，除通知施工廠商拆除作業停工，也將依職安法從重裁處最高額度30萬元。

高鐵台南－左營段停駛打亂不少旅客連假行程，從台北到高雄出差的翁先生表示，搭到接駁車時，只覺得真的太好了，等待時看到很多人擠在左營站也會擔心群聚造成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）進一步傳播。（編輯：戴光育）1110401

影片來源：民眾提供