電力中斷影響高鐵逾11萬人 將向東南水泥求償
2022/4/1 22:06（4/2 00:03 更新）
東南水泥1日施工不慎致電塔倒塌，高鐵電力中斷導致台南到左營停駛。高鐵啟動台南、高雄公路接駁疏運，至晚間高鐵左營站外仍有大批民眾排隊等待車輛接駁。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
（中央社記者汪淑芬台北1日電）東南水泥今天施工不慎，致台電電塔倒塌，造成高鐵電力中斷，台南到左營停駛。交通部長王國材今晚表示，截至今晚11時，影響高鐵79班次、11.4萬人，將向東南水泥求償。
今天下午3時39分，鄰近高鐵左營站北側東南水泥廠區施工，儲倉倒塌，引起台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷，台灣高鐵公司預估深夜11時才會恢復營運。
台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日
王國材主動告知媒體，估計這起事件到深夜11時，影響高鐵79班次，旅客數約11萬4000人。
王國材表示，目前高鐵從台南站到左營站用遊覽車接駁運送，總共台南站有85輛，左營站已安排80輛對開。他剛才又指示公路總局也調度179台遊覽車（左營端79輛，台南端100輛）加入高雄、台南間接駁，並協調國道客運業者高雄場站加開北上班次因應。今天將會把旅客全面疏運完畢。
王國材強調，東南水泥施工不慎重，造成高鐵損失，將研議後續求償事宜。
不少旅客抱怨高鐵應變差，王國材表示，高鐵車站針對旅客疏導、引導應變不足，他已經要求台灣高鐵總經理鄭光遠，檢討緊急應變措施。（編輯：吳協昌）1110401
東南水泥廠工程造成台電電塔倒塌，影響高鐵運輸，台鐵事故路段晚間6時45分配合斷電，方便現場人員執行線路移除作業。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日
受東南水泥廠施工不當導致運輸中斷，高鐵台南站內晚間擠滿人潮。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日
高鐵左營站的受影響旅客中有部分民眾選擇轉搭高鐵調度的公路接駁車，至晚間候車區人潮仍不少。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
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