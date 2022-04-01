電力中斷影響高鐵逾11萬人 將向東南水泥求償

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東南水泥1日施工不慎致電塔倒塌，高鐵電力中斷導致台南到左營停駛。高鐵啟動台南、高雄公路接駁疏運，至晚間高鐵左營站外仍有大批民眾排隊等待車輛接駁。中央社記者董俊志攝 111年4月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）東南水泥今天施工不慎，致台電電塔倒塌，造成高鐵電力中斷，台南到左營停駛。交通部長王國材今晚表示，截至今晚11時，影響高鐵79班次、11.4萬人，將向東南水泥求償。

今天下午3時39分，鄰近高鐵左營站北側東南水泥廠區施工，儲倉倒塌，引起台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷，台灣高鐵公司預估深夜11時才會恢復營運。

台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日

王國材主動告知媒體，估計這起事件到深夜11時，影響高鐵79班次，旅客數約11萬4000人。

王國材表示，目前高鐵從台南站到左營站用遊覽車接駁運送，總共台南站有85輛，左營站已安排80輛對開。他剛才又指示公路總局也調度179台遊覽車（左營端79輛，台南端100輛）加入高雄、台南間接駁，並協調國道客運業者高雄場站加開北上班次因應。今天將會把旅客全面疏運完畢。

王國材強調，東南水泥施工不慎重，造成高鐵損失，將研議後續求償事宜。

不少旅客抱怨高鐵應變差，王國材表示，高鐵車站針對旅客疏導、引導應變不足，他已經要求台灣高鐵總經理鄭光遠，檢討緊急應變措施。（編輯：吳協昌）1110401

東南水泥廠工程造成台電電塔倒塌，影響高鐵運輸，台鐵事故路段晚間6時45分配合斷電，方便現場人員執行線路移除作業。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日

受東南水泥廠施工不當導致運輸中斷，高鐵台南站內晚間擠滿人潮。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日