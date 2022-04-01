台鐵新左營至楠梓通車 高鐵台南至左營估晚間11時恢復運轉
2022/4/1 21:27（4/1 23:34 更新）
東南水泥施工意外撞倒電塔，台鐵1日傍晚接獲告知，配合台電搶修相關電力設施，基於安全考量，台鐵楠梓站至新左營站傍晚6時40分起斷電，晚間8時51分恢復通車。圖為高鐵左營站通往台鐵新左營車站通道上滿是人潮。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
（中央社記者汪淑芬台北1日電）受到東南水泥廠施工導致台電電塔倒塌影響，高鐵高雄路段主線供電中斷，高鐵下午3時多起台南－左營間停駛，台灣高鐵今晚估計，最快今晚11時恢復運轉。
台灣高鐵晚間發布新聞稿指出，今天下午3時39分，因鄰近高鐵左營站的東南水泥廠施工事故，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，導致高鐵電力異常，雙向無法正常運轉。
台灣高鐵表示，台電人員下午4時51分抵達事故現場評估，決定採「剪線」方式處理，以便移除高鐵電車線上方導線；同時為確保作業安全，也須協請台鐵配合斷電；經台電人員最新評估，台電維修作業預計晚間8時40分可移除高鐵電車線上方導線。
東南水泥廠工程造成台電電塔倒塌，影響高鐵運輸，台鐵事故路段晚間6時45分配合斷電，方便現場人員執行線路移除作業。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日
台灣高鐵預估，台電作業若順利完成，高鐵維修人員才可進場搶修，預計最快今晚11時可恢復高雄路段雙向正常營運。
另外，台灣高鐵自下午5時5分起，分別自左營站動員80輛接駁車，自台南站動員85輛接駁車。
台灣高鐵指出，針對這起事件影響台灣高鐵營運安全並造成旅客行程延誤，將研議後續求償事宜。（編輯：戴光育）1110401
配合台電搶修停駛逾2小時 台鐵新左營-楠梓通車
（中央社記者汪淑芬台北1日電）東南水泥廠今天進行拆除工程時造成台電電塔倒塌，高鐵高雄路段電車線受波及中斷供電，台鐵配合台電搶修執行新左營-楠梓斷電停駛2個多小時，晚間8時51分恢復通車。
台鐵說，傍晚6時46分起，執行新左營-楠梓間斷電，列車延誤時間及影響旅客人數仍在統計中。（編輯：張芷瑄）1110401
東南水泥廠1日施工意外撞倒高壓電塔，影響台灣高鐵南部路段營運，台南至左營站至晚間仍暫停營運。高鐵已啟動台南、高雄公路接駁車機制，候車區滿滿排隊人潮等待接駁。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
台灣高鐵因應高雄段主線中斷，1日下午啟動台南、高雄公路接駁疏運，至晚間高鐵左營站外仍有大批民眾拎著大包小包依序排隊等待車輛接駁，連假前夕心情難免受影響。中央社記者董俊志攝 111年4月1日
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