台鐵新左營至楠梓通車 高鐵台南至左營估晚間11時恢復運轉

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東南水泥施工意外撞倒電塔，台鐵1日傍晚接獲告知，配合台電搶修相關電力設施，基於安全考量，台鐵楠梓站至新左營站傍晚6時40分起斷電，晚間8時51分恢復通車。圖為高鐵左營站通往台鐵新左營車站通道上滿是人潮。中央社記者董俊志攝 111年4月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）受到東南水泥廠施工導致台電電塔倒塌影響，高鐵高雄路段主線供電中斷，高鐵下午3時多起台南－左營間停駛，台灣高鐵今晚估計，最快今晚11時恢復運轉。

台灣高鐵晚間發布新聞稿指出，今天下午3時39分，因鄰近高鐵左營站的東南水泥廠施工事故，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，導致高鐵電力異常，雙向無法正常運轉。

台灣高鐵表示，台電人員下午4時51分抵達事故現場評估，決定採「剪線」方式處理，以便移除高鐵電車線上方導線；同時為確保作業安全，也須協請台鐵配合斷電；經台電人員最新評估，台電維修作業預計晚間8時40分可移除高鐵電車線上方導線。

東南水泥廠工程造成台電電塔倒塌，影響高鐵運輸，台鐵事故路段晚間6時45分配合斷電，方便現場人員執行線路移除作業。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日

台灣高鐵預估，台電作業若順利完成，高鐵維修人員才可進場搶修，預計最快今晚11時可恢復高雄路段雙向正常營運。

另外，台灣高鐵自下午5時5分起，分別自左營站動員80輛接駁車，自台南站動員85輛接駁車。

台灣高鐵指出，針對這起事件影響台灣高鐵營運安全並造成旅客行程延誤，將研議後續求償事宜。（編輯：戴光育）1110401

配合台電搶修停駛逾2小時 台鐵新左營-楠梓通車

（中央社記者汪淑芬台北1日電）東南水泥廠今天進行拆除工程時造成台電電塔倒塌，高鐵高雄路段電車線受波及中斷供電，台鐵配合台電搶修執行新左營-楠梓斷電停駛2個多小時，晚間8時51分恢復通車。

台鐵說，傍晚6時46分起，執行新左營-楠梓間斷電，列車延誤時間及影響旅客人數仍在統計中。（編輯：張芷瑄）1110401

東南水泥廠1日施工意外撞倒高壓電塔，影響台灣高鐵南部路段營運，台南至左營站至晚間仍暫停營運。高鐵已啟動台南、高雄公路接駁車機制，候車區滿滿排隊人潮等待接駁。中央社記者董俊志攝 111年4月1日