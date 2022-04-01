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東南水泥施工意外
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東南水泥施工意外6/19

東南水泥承包商再出事 去年才因噴霧塔倒塌壓死工人

2022/4/1 22:30（4/2 00:03 更新）
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高雄東南水泥廠去年11月30日才因工程中拆除物不穩倒塌，導致42歲翁姓工人失去性命。（高市楠梓警分局提供）
高雄東南水泥廠去年11月30日才因工程中拆除物不穩倒塌，導致42歲翁姓工人失去性命。（高市楠梓警分局提供）
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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄東南水泥廠今天因工程承包商施工不慎壓倒高壓電塔，導致高鐵左營至台南站交通中斷。肇事的承包商炯德營造4個月前才因拆除物不穩，致怪手遭倒塌的噴霧塔掩埋，一名翁姓工人不治。

據了解，承包東南水泥的工程單位為炯德營造股份有限公司，登記在高雄市前鎮區。這家公司去年11月30日在高楠公路負責東南水泥廠噴霧塔拆除工程，就曾因拆除物不穩倒塌，導致42歲翁姓工人和怪手連人帶機具遭倒塌的噴霧塔掩埋，翁男經送醫不治。

高雄市政府勞工局勞動檢查處檢查後發現，廠商拆除建築建構時未控制拆除物穩定性，導致怪手被倒塌構造物撞擊釀災。那起事故與今天的情況有類似之處。

今天下午事發前，工人在以一台怪手支撐的鐵球鎚擊數層樓高的水泥塔，塔身上端似乎僅以一條纜繩牽絆，結果倒塌時的方向明顯未如計畫，是朝向怪手所在位置附近傾倒，不僅砸中怪手手臂，水泥碎塊與煙霧四散，還導致高壓電塔受損爆炸，引發停電，但工人及時跳下怪手逃跑，保住性命。

事發之後，市府勒令停工，並將工程負責人依公共危險罪送辦。勞工局也依職安法從重裁處最高額度新台幣30萬元罰鍰，環保局則依空污法開罰最重的500萬罰鍰。（編輯：陳正杰）1110401

高雄市仁武區東南水泥廠去年11月30日上午拆除水泥塔時發生工安意外，一名翁姓工人和怪手連人帶機具遭倒塌噴霧塔掩埋。（高市楠梓警分局提供）
高雄市仁武區東南水泥廠去年11月30日上午拆除水泥塔時發生工安意外，一名翁姓工人和怪手連人帶機具遭倒塌噴霧塔掩埋。（高市楠梓警分局提供）
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