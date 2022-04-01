高鐵斷電7小時 黃偉哲：將對東南水泥求償到底

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（中央社記者張榮祥台南1日電）東南水泥今天施工不慎造成台電電塔倒塌，高鐵主線中斷，影響雙鐵上百班列車逾12萬名乘客，台南市長黃偉哲晚間透過臉書表示，將就此事故衍生的行政成本，對東南水泥求償到底。

黃偉哲今晚透過臉書（facebook）指出，高鐵鄰近高雄左營站下午3時39分發生施工事故，造成雙向無法正常運轉，僅能由南港站行駛至台南站。市府成立緊急應變小組，市警局指揮現場車流及疏導周邊交通，加強巡視高鐵台南站、台鐵中洲站、中正南路沿線，且排除3起因交通事故造成的壅塞。

黃偉哲表示，高鐵已於晚上10時40分恢復通車，11時加開加班車，市府交通局協同高鐵公司支援接駁旅客，共增援90輛專車，截至晚上10時15分，接駁車已疏運140車次共5600人次。

台南市政府也啟動關懷機制前往高鐵台南站服務，以虱目魚Q餅、芋頭酥等贈送旅客，台鹽公司董事長吳榮輝及奇美食品等企業，也分送礦泉水及包子。

黃偉哲說，此事故衍生的行政成本，台南市政府將對東南水泥求償到底。（編輯：張佑之）1110401