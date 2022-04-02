更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 社會
東南水泥施工意外
新聞專題
東南水泥施工意外9/26

東南水泥釀禍包商有公安前科 工人墜落重傷未通報

2022/4/2 10:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥、曾以寧高雄2日電）東南水泥承包商炯德營造昨天拆除噴霧塔時壓倒高壓電塔，造成雙鐵無法運行大禍，其實炯德營造108年就曾發生工地未設安全設施，工人墜落重傷，負責人遭判拘役30天。

高雄地方法院去年12月判決書指出，正泰水泥廠公司將高雄廠第1階段拆除及設備價購案發包給炯德營造，當時炯德營造負責人李俊德及翁姓工地負責人，卻未設置護欄、張掛安全網及提供防止高空墜落設備。

受雇於炯德營造的梁姓臨時工作，民國108年11月在工地現場進行乙炔切割作業時，因無安全措施，從鋼構塔上維修平台踩空，墜落到約2樓高的鋼筋混凝土平台，造成梁姓臨時工胸椎第10節至第11節爆裂性骨折併脊髓損傷及下半身癱瘓、頭部外傷併頭皮撕裂傷等。

不過，李俊德未將梁姓臨時工重傷事故通報高雄市政府勞工局，擅自移動現場持續作業，全案由高雄地檢署依過失傷害提起公訴。

高雄地院判決，炯德營造犯職業安全衛生法的破壞職業災害現場罪，處罰金新台幣3萬元。李俊德犯職業安全衛生法的破壞職業災害現場罪，處拘役30天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。（編輯：孫承武）1110402

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀