東南水泥工安意外 陳其邁：市府專案稽查其餘工地

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）東南水泥承包商炯德營造昨天施工不慎導致雙鐵延遲。高雄市長陳其邁說，廠商未按計畫施工屬重大違規，市府祭出最高罰，並對業者其他工地展開專案稽查，初步發現還是有違規。

昨天下午東南水泥承包商炯德營造股份有限公司拆除不慎，高達52公尺的儲槽傾倒壓到高壓電搭，導致台鐵、高鐵運輸延遲。

陳其邁今天上午出席「用心陪伴‧與您童樂」泡泡派對兒童節慶祝活動接受媒體聯訪表示，東南水泥和炯德營造非常不應該，針對去年11月相似違規事件已經開罰，這次未按計畫施工屬於重大違規，市府工務局、環保局、勞工局分別對東南水泥開出最高罰，對施工業者也處以停業處分，涉及到公共危險部分移送法辦。

陳其邁說，今天早上高雄市政府秘書長郭添貴也率3局處針對東南水泥和下包廠商炯德營造進行專案稽查，到燕巢等地針對不同工地、不同施工場域進行檢查，初步發現還是有一些違規，對於這些違反工安規定的情節，市府一定會重罰。

加強工安方面，陳其邁說，市府持續針對重大工安事件加強稽查，去年整體職災傷亡人數也大幅降低。並會持續對有特殊工程、拆除工程給予專案審查，機制上也從過去的報准、報備制，改為諮詢審議制，從各方面降低工安風險。（編輯：黃世雅）1110402