東南水泥事故原因 私自改採「一次性傾倒」與計劃不符[影]

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄市政府今天前往東南水泥施工現場會勘，發現廠商未依原計畫分3階段拆除儲料槽，私自改採「一次性傾倒工法」施工，也未先清除內部儲料和上方機具，加上保護不足而致災。

昨天下午東南水泥承包商炯德營造股份有限公司拆除不慎，高達52公尺的儲料槽傾倒壓到台電高壓電搭，導致台鐵、高鐵運輸延遲。高雄市政府工務局、勞工局今天上午會同建築、土木及結構等3大技師公會現地會勘，比對檢視廠商提報施工計畫書與實際施工影片。

工務局建築管理處長陳海通說明，按廠商提報計畫書，應先把生料卸除，拆除儲料桶上的機房、機具，再由上而下分段用「大鋼牙」拆卸，施工過程需分3階段，並應進行防護。但經比對施工影片，廠商沒有先卸除生料，也未分段拆卸，更沒有足夠防護，而是改採「一次性傾倒工法」拆除，與計劃書不符。

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）

陳海通解釋，「一次性傾倒工法」是像砍樹一樣，先傾倒後再將建築體慢慢碎裂、運出，經費成本上與分段式工法有明顯差異。且工程施作都有專業考量，要變更施工法也應事先申請，請專家學者協助，廠商卻便宜行事，沒有依照計畫書施工，造成這麼大的事故，很不應該。

會勘發現，傾倒的生料儲槽是52公尺高的薄殼狀建築，裡面還有水泥生料未清除乾淨，建築上方機具也未撤除，難以掌握內部重心。且現場只用一根鋼索固定，遠不足固定這麼大的結構體，鋼索第一時間也沒發生作用，才造成重心不穩往反方向傾倒壓到電塔，拉扯69KV電線致災。（編輯：孫承武）1110402

東南水泥包商拆除廠房時不慎撞倒電塔，高雄楠梓一帶1日下午電壓瞬間驟降。（中央社製圖）

台電表示，下午3時39分由於東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年4月1日

東南水泥廠1日施工不當壓倒高壓電塔，波及高鐵營運，導致高鐵左營站至台南站運輸中斷，目前尚未恢復營運。圖為晚間高鐵台南站內擠滿旅客。中央社記者蘇郁迪攝 111年4月1日