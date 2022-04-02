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美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 社會

水泥廠公安事故 檢警傳喚4人釐清真相

2022/4/2 11:55（4/2 13:24 更新）
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（中央社記者曾以寧、李卉婷高雄2日電）東南水泥廠施工不慎工安事故，檢警上午傳喚「東南水泥廠」曾姓工安負責人、委外下包商「炯德營造」王姓、林姓包商，以及曾姓吊車司機等4人，訊後依公共危險罪送辦。

全案由橋頭地檢署指揮偵辦，轄區高雄市楠梓警分局通知炯德營造現場工安負責人40歲的王姓包商、現場負責人27歲的林姓包商、45歲的曾姓吊車司機，以及「東南水泥廠」35歲的曾姓工安負責人等4人，上午會同工務局人員返回事故現場勘查，並由警方製作警詢筆錄，詢畢依公共危險罪函請橋檢偵辦。

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昨天下午事故發生後，高雄市副市長林欽榮即率工務局長楊欽富、高市土木技師公會技師現場勘查。工務局表示，全案拆除許可經核准，但檢視正在拆除施工影片，營造廠未確實按施工計畫書施工，嚴重影響公共安全已違反建築法及營造業法等規定，除勒令停工並開罰拆除申請人、拆除人及監造建築師處以最高罰鍰，並給予停業處分及依公共危險罪移送法辦。

東南水泥廠昨天下午施工不慎致工安事故造成公共危險，全案是東南水泥委外包商「炯德營造公司」正進行拆除水泥塔，怪手施工操作不慎，致水泥高塔倒塌並撞擊一旁高壓電塔，造成高鐵、台鐵運輸中斷，現場無人員傷亡。（編輯：孫承武）1110402

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