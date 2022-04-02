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東南水泥施工意外
新聞專題
東南水泥施工意外10/26

東南水泥事故負責人送辦 橋檢介入調查到場存證

2022/4/2 10:19（4/2 11:07 更新）
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高雄楠梓警方1日下午接獲東南水泥廠區發生工安意外，初步了解為東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆、撞倒高壓電塔，操作怪手也翻覆。（楠梓警分局提供）
高雄楠梓警方1日下午接獲東南水泥廠區發生工安意外，初步了解為東南水泥委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆、撞倒高壓電塔，操作怪手也翻覆。（楠梓警分局提供）
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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高雄東南水泥廠拆除高塔不慎造成電塔倒塌影響雙鐵，承攬工程人或監工者將依公共危險罪送辦。橋檢今天表示，救災結束後若有需要檢察官會到場調查，目前先請警方拍照存證。

東南水泥廠承包商炯德營造股份有限公司昨天下午拆除高塔不慎造成台電電塔倒塌影響雙鐵。市府除勒令業者停業，依建築、職安、空污等法規重罰，也將工程負責人依公共危險罪移送橋頭地檢署，並會對東南水泥求償到底。

橋頭地檢署上午表示，目前相關人員仍未送到地檢署，應仍在市府端接受詢問和收集資料，以釐清事故原因和行政責任等。

檢方指出，事故現場隔天主要任務還是以救災為主，在不妨礙救災前提下，已協請警方協助至現場拍照，保全相關事證，也會與市府聯繫，取得現場事證資料。之後待救災告一段落，檢察官會再視需要到場勘查。

東南水泥承包商昨天下午3時多施工不慎致台電電塔倒塌，造成高鐵電力中斷，使高鐵左營站至台南站交通中斷。台灣高鐵緊急啟動台南至左營站間接駁，列車停駛約7小時後於晚間10時40分恢復通車，台鐵配合台電搶修，新左營－楠梓也斷電停駛2個多小時，總計影響雙鐵上百班列車，逾12萬名乘客。（編輯：黃世雅）1110402

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